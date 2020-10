Onze grups confinats al col·legi Doctor Masmitjà

La direcció de l'escola Doctor Masmitjà de Girona va confinar onze grups del centre després que una mestra especialista hagués donat positiu per covid-19. Totes aquestes classes havien tingut contacte amb la professora al llarg dels darrers dies. Seguint les indicacions de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, des del centre s'ha informat a les famílies que els alumnes han de fer aïllament domiciliari fins que hagin passat deu dies d'ençà de l'última vegada que els nens van estar amb l'especialista que s'ha infectat. A més, avui mateix els equips mòbils de Salut es desplaçaran fins a l'escola per fer proves PCR als alumnes. El centre, situat al carrer Joan Maragall, té dues línies d'infantil i tres de primària.

Segons consta a la web d'Educació on es fa el seguiment de la covid-19 a les escoles, al col·legi Masmitjà de Girona hi havia tres positius acumulats fins ahir i dues persones confinades. El centre no tenia cap grup-classe aïllat, però ahir a la tarda la situació va canviar radicalment.

La direcció va rebre la notificació que una professora especialista –que fa classes a diferents aules- havia donat positiu per coronavirus. El centre va activar el protocol corresponent i va aïllar tots els grups que havien estat en contacte amb la mestra afectada. Aquests alumnes hauran d'estar en aïllament domiciliari, com a mínim, fins que hagin passat deu dies d'ençà que van tenir l'últim contacte amb la professora que s'ha infectat.

La direcció del col·legi va enviar un correu electrònic a totes les famílies del centre per fer-los saber la situació. Els grups que no hagin tingut contacte amb la mestra especialista continuaran fent classe amb normalitat.

Les escoles catalanes van registrar fins ahir 1.230 grups confinats i un centre tancat per brots a Barcelona, segons va informar la Conselleria d'Educació de la Generalitat en una actualització de les dades. Sobre els centres que han tancat, es manté íntegrament confinada la llar d'infants La Florida de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En el cas de Girona, a data d'ahir hi havia 131 grups escolars confinats a la demarcació, 2.901 persones de la comunitat educativa confinats (alumnes, professors i personal administratiu), i 272 casos positius (237 alumnes i 35 personal docent).

Entre els centres gironins, l'institut Rafael Campalans d'Anglès és el que acumula més grups confinats, un total de 6, així com 159 persones en quarantena i 8 positius acumulats. Per municipis, Salt té 410 persones de la comunitat educativa confinades i 27 grups classe aïllats de set centres diferents, essent l'institut Vilagran el que té major afectació del municipi (5 grups confinats, 134 persones en quarantena i tres positius).

Precisament a Salt i Anglès el Departament de Salut ha fet cribratges als centres afectats. A Anglès, dilluns es van fer proves PCR a l'IES Campalans i ahir van començar els cribratges a totes les escoles i instituts de Salt per tal de tallar la cadena de contagi de la covid-19.

En altres ciutats, com l'Escala, l'institut el Pedró té cinc grups escolars tancats, que han afectat 159 persones que es troben en aïllament i s'han detactat vuit positius de coronavirus. A Figueres, l'institut Olivar Gran té tres grups aïllats i 103 persones en quarantena.