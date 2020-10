Ripoll incrementarà la presència policial de nit arran de la baralla multitudinària del cap de setmana.

Aquesta és una de les decisions preses per l'ajuntament que en Junta de Govern Local qualifica "de mesures extraordinàries i urgents".

Per posar fi a situacions d'incivisme i baralles, el consistori assegura en un comunicat, que a partir d'aquest cap de setmana es doblaran els efectius de la Policia Local a la nit i també s'incrementarà la presència dels Mossos d'Esquadra.

Per intentar frenar aquestes situacions, també crearà la figura de l'Educador de carrer. Que busca acabar amb l'incivisme de grups de joves que han protagonitzat diversos episodis, el més recent, aquest dissabte.

Cal recordar que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a dos joves implicats presumptament amb la baralla multitudinària del cap de setmana que va concentrar un centenar de persones a la zona d'oci nocturn.

Els fets van tenir lloc la matinada del 4 d'octubre, com va avançar Diari de Girona, arran d'una baralla de bar a la zona d'oci nocturn de la plaça Gran de Ripoll que va derivar en disturbis en els quals van acabar participant un centenar de persones.

Mossos i Policia Local va actuar per acabar amb els enfrontaments i van constatar un centener de persones a la via pública que estaven en actitud alterada i agressiva, i com diverses persones volien entrar a la força en un bar i d'altres hi estaven refugiades.

Els agents van rebre diversos impactes pel llançament d'objectes tals com encenedors, ampolles, pedres, glaçons i terra de les jardineres de la plaça. Per impedir l'accés de més persones a l'interior de l'establiment es va realitzar un cordó policial per tal de contenir un nombre important de persones, separar les parts confrontades i restablir la normalitat.

En aquest incident diversos agents van resultar ferits lleus i de diversa consideració, i van ser atesos i avaluats a l'Hospital de Campdevànol.

Els agents van identificar diverses persones, van intervenir dues navalles i van detenir dos dels responsables de la baralla l'endemà mateix dels fets. Dos joves de 23 i 26 anys, de nacionalitat hondurenya i veïns de Ripoll, com a presumptes autors d'un delicte de desordres públics i un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. Els detinguts, un del qual li consten múltiples antecedents, van passar el dia 6 d'octubre a disposició del jutjat de guàrdia de Ripoll que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



Els acords

Per intentar posar fi a les situacions que s'han viscut a l'àrea d'oci nocturn, l'ajuntament de Ripoll ha decidit diverses actuacions. La més vistual serà que es doblaran els efectius de la policia Local en el torn de nit i per tant, hi haurà més presència en aquests sectors.

A més, l'ajuntament afirma que ha arribat a un acord amb els Serveis territorials del Departament d'Interior per incrementar el nombre de Mossos d'Esquadra que permetran "reforçar els operatius policials del centre de la vila i per dissuadir els joves que opten pel botellot" que es fa en diferents punts del municipi un cop tancats els locals nocturns.

A banda, la Junta de Govern opta per treballar "des d'una perspectiva pedagògica i educativa amb el grup de joves que després del confinament han incrementat les mostres d'incivisme", apostant per la figura de l'Educador de carrer i fer un treball coordinat entre tots els agents educatius i socials del territori.

Un treball, afirma en un comunicat, que s'articula mitjançant la taula de reparació, un espai de treball en el qual hi participen persones tècniques del Consorci de Benestar, dels Serveis Educatius, del Pla Educatiu d'Entorn, de l'Ajuntament, de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra i en la qual se cerquen propostes de treball individual i col·lectiu adreçades a aquests joves, ja sigui perquè hi ha hagut aixecament d'un acte policial o perquè es veu la necessitat de prevenir i actuar davant certes conductes inapropiades.