El risc de rebrot a Catalunya torna a superar els 200 punts i es notifiquen vuit noves morts

Segons les dades de Salut, ahir es van declarar 1.063 nous casos confirmats per prova PCR i es va arribar als 148.270 positius des de l'inici de la pandèmia. També hi va haver vuit noves morts i es va arribar a les 13.415 en total.

Tots els indicadors van empitjorant considerablement. El risc de rebrot havia baixat de 225 a 187 entre la tercera i la quarta setmana de setembre, però del 26 de setembre al 2 d'octubre va tornar a pujar, fins als 215. Dilluns era de 197. La velocitat de propagació del contagi també havia baixat d'1,25 a 0,99, però aquesta setmana està en l'1,13, set centèsimes més en 24 hores.

Pel que fa a casos confirmats per PCR, en l'última setmana, del 26 de setembre al 2 d'octubre, n'hi va haver 7.999, xifra també superior a la setmana anterior, de 7.064. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 104,26 per cada 100.000 habitants, 12 punts per sobre d'una setmana abans. Durant l'última setmana s'han fet 136.638 proves PCR, de les quals un 6,07% han donat positiu, també per sobre de la setmana anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,6 anys.

Actualment hi ha 842 pacients ingressats en hospitals, 172 dels quals a l'UCI.



A les residències s'han detectat 36 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.017. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 18.767, 36 més. En total han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.565, tres més que les reportades fa un dia.



15.000 tests

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha explicat que des de l'Hospital Germans Trias i Pujol i en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut (ICS) es farà una prova amb 15.000 tests de coronavirus entre participants a esports federats juvenils, corals i familiars que visiten residents. En declaracions a RAC1, va explicar que és una estratègia per garantir la seguretat en activitats que estan permeses ja que si es coneix que són negatius en el moment de l'activitat se sap que no podran contagiar a la resta. D'altra banda, va confiarque l'experiència que es farà a la Sala Apol·lo es pugui ampliar a altres esdeveniments i situacions però va valorar que encara és «molt d'hora» per plantejar-se públic als camps de futbol. Mitjà també va apostar pel confinament domiciliari a Madrid «de forma quasi immediata». En declaracions a RAC1, va valorar que la situació és molt dolenta i va criticar que s'estan fent «poquíssims» tests. Va afirmar que una de les solucions seria fer un testeig a tots els madrilenys però aposta per un confinament estricte.