Sindicats alerten que els instituts afectats per la covid quasi doblen els centres de primària

El sindicat CGT i el Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS), que han convocat una vaga per als propers 9 i 15 d'octubre, van denunciar ahir que hi ha un 39,1% d'instituts de secundària afectats per la covid. Els sindicatrs calculen que en el cas de les escoles primàries té una afectació del 17,5% i alerten que els centres d'ESO quasi ho dupliquen.

Segons les seves dades recollides des del 22 de setembre i que van presentar ahir en un informe, els casos han anat en augment i els centres afectats han passat de 348 a 790. Els portaveus dels dos sindicats van denunciar ahir en roda de premsa que els centres s'han convertit en un focus de contagis i han explicat que gairebé el 40% dels centres de secundària han estat afectats, citant dades del Departament d'Educació.

Asseguren que el 2,5% de les llars d'infants han estat afectades, així com un 17,5% dels centres de primària, i un 29,9% de centres de primària i secundària, i assenyalen que com més gran és el curs a la educació obligatòria, més és l'afectació.



Situació a Girona

En el cas dels centres gironins, i amb les dades d'aquest dilluns, fonts del sindicat han assegurat a Diari de Girona que l'afectació a les llars d'infants, els centres de primària i els instituts de Girona és superior a la mitjana catalana, amb un 3,2%, 17,6% i 42,3%, respectivament. En el cas dels instituts escola (IE) és del 18,6%.

El sindicat ha donat aquesta informació a partir de les dades del Departament d'Educació però estenent la condició d'afectat a tots aquells completament confinats, als que tenen un o més grups confinats o als que tenen 10 o més alumnes confinats. Ha criticat les «incoherències» en les dades d'Educació i ha afirmat que el criteri «no és l'adient per visualitzar el nombre de grups i persones afectades».

Els sindicats alerten que l'afectació té una tendència creixent. Després que aquest dilluns es reduïssin els grups confinats, ASPEC-SPS ha considerat que l'estabilització i reducció «puntual» de les xifres de confinaments respon a la reducció de 14 a 10 dies de la quarantena, però ha alertat que la xifra de positius detectats «continua en creixement clar».



Manca de reforç

El secretari general de la federació d'educació de CGT, Miquel González, ha exposat que molts centres no han pogut reduir la ràtio d'alumnes i que hi ha hagut un insuficient reforç de professorat.

González també ha declarat que part dels EPIs subministrats han estat de mala qualitat, incloent màscares no homologades, a més que no s'han pogut mantenir les distàncies de seguretat en els centres.

El secretari general d'ASPEPC-SPS, Xavier Massó, ha afirmat que l'afectació de la covid-19 en l'educació «és més greu del que diu el Departament d'Educació», ha criticat la falta de planificació per part d'Educació i ha opinat que aquesta situació posa en risc qualsevol que estigui en un centre educatiu.

Precisament per tot plegat, els sindicats han convocat una vaga per a aquest proper divendres 9 i pel 15 d'octubre. Reclamen una «Educació segura per a tothom», així com reduir les ràtios, més personal docent i de suport, dotació d'EPI amb mascaretes FFP2 als centres, proves PCR i més neteja i desinfecció.