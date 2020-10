Els 14.000 clients de Dentix a Girona, pendents del futur del grup a la província

L'anunci que va fer el dimarts el Grup Dentix sobre la presentació d'un concurs de creditors voluntari arran de la seva mala situació financera ha aixecat la llebre als clients de les clíniques low cost que hi ha a la província gironina.

La cadena de clíniques dentals ja va ocupar titulars durant el confinament, quan un grup d'afectats de la clínica que el grup té a Girona va presentar una denúncia al Ministeri de Consum al·legant que se'ls estaven cobrant les quotes d'un tractament que s'havia quedat a mitges arran de l'estat d'alarma i el confinament. Després de tres mesos tancada, la clínica va obrir les portes i a hores d'ara funciona amb normalitat.

Segons van explicar treballadors del negoci a aquest diari, han rebut instruccions d'acabar els tractaments dels clients de la clínica, ja que els professionals hi treballen amb normalitat i compleixen els horaris d'obertura de forma habitual, però, per contra, ja no agafaran nous pacients. El futur de la clínica és incert, però els empleats asseguren que per ara estan «tranquils» i que entre finals de setmana i principis de la vinent tindran noves instruccions. La propietat de les quatre clíniques que hi ha a les comarques gironines és del mateix inversor, però la de la capital és la que té més clients, fet que fa sospitar als treballadors d'aquesta clínica que és «més probable» que siguin les petites les que acabin tancant, almenys a curt termini. Tal com ha comprovat aquest diari, les clíniques de Blanes i d'Olot tampoc atenen nous pacients però segueixen en funcionament, mentre que l'oficina de Figueres no fa atenció telefònica i remet als clients a rebre informació de forma virtual.

La situació de la cadena de clíniques dentals preocupa als clients. A la clínica de Girona, ja fa dies que cada matí una vintena d'usuaris esperen a la porta per tal de preguntar pels seus tractaments. Un pacient que segueix un tractament a la clínica Dentix Girona va manifestar a aquest diari la seva «preocupació» per la situació de la cadena, i va explicar que durant el confinament la clínica va paralitzar-li les visites, tot i que ara les ha pogut reiniciar. «Fa molts anys que sóc client i sempre he tingut problemes amb l'atenció i el temps d'espera pels meus tractaments», va queixar-se, tot fent referència a la «mala fama» que té la cadena a tot l'Estat. Sobre la situació actual del grup, va indicar que «si em deixen el tractament a mitges, emprendré mesures judicials, però espero no haver d'arribar a aquesta situació», va assegurar.



Futur incert de la cadena

La cadena de clíniques dentals va anunciar ahir a través d'un comunicat que ha presentat una sol·licitud de concurs de creditors voluntari arran dels «conseqüents greus incompliments» del fons d'inversió de KKR amb Dentix «han tingut un impacte devastador en tot el negoci i en particular a la tresoreria i necessitats de caixa de la companyia».

Dentix va argumentar que «KKR ha reiterat la seva negativa a complir amb les seves obligacions contractuals d'inversió al grup, abandonant a la companyia, els seus treballadors, creditors i pacients», i per això el grup «va procedir a iniciar accions legals per a l'adopció de mesures cautelars» enfront del fons.

Amb la presentació del concurs de creditors, Dentix pretén evitar, així mateix, «que es puguin perjudicar possibles inversions que puguin adoptar-se a curt termini per tercers i que puguin donar viabilitat a la companyia».

Dentix té clíniques a tot l'Estat i durant l'estat d'alarma va presentar un ERTO a tots els treballadors del grup. Així mateix, amb la proclamació de l'estat d'alarma va interrompre l'activitat deixant milers de clients afectats. Aquesta situació va provocar malestar a clients gironins, com és el cas d'un pacient de Campdevànol que va estar tres mesos sense dents a la mandíbula de dalt pel tancament de la clínica d'Olot durant l'estat d'alarma.

Abans de la crisi sanitària el grup ja tenia dificultats econòmiques i va demanar una suspensió voluntària de pagaments.

Per part seva, l'OCU va assenyalar que donat el deute acumulat per les clíniques Dentix «pocs dels afectats podran recuperar els diners avançats, ja que els consumidors són els últims de la llista en un concurs de creditors». Per això, l'OCU va exigir que es reformi «d'urgència la norma» perquè tinguin les mateixes oportunitats que la resta dels creditors, així com que s'articuli una solució «raonable» perquè les persones que han vist interromputs els seus tractaments els puguin finalitzar en condicions segures.