Els serveis d'emergències busquen un home de 82 anys desaparegut des de dimarts a Olot.

La recerca va començar ahir a la tarda i avui el matí s'ha reprès.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot van rebre la denúncia ahir a primera hora de la tarda i a partir d'aquí es va iniciar el dispositiu de recerca. On hi ha participen els Mossos, Bombers, veïns del barri i la Policia Municipal.

Efectius d'emergències durant la recerca a tocar del riu - Xavier Valeri

La cerca està focalitzada a la zona de l'Hostal del Sol -a tocar l'N-260 antiga- i la rodalia, on hi ha una àrea boscosa.

De fet, l'últim lloc que se'l va veure, segons van explicar veïns de la zona a la família, és anant cap a aquesta zona el dimarts a la tarda. Una àrea que freqüenta el desaparegut i on va a passejar.

El dispositiu de moment s'està fent per terra i entre altres, hi ha les unitats canines de Mossos i Bombers participant-hi per trobar l'home de 82 anys.