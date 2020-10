Condemnen un secretari judicial de Santa Coloma de Farners que es va embutxacar 1.400 euros

L'Audiència de Girona ha condemnat un exsecretari judicial de Santa Coloma de Farners que es va embutxacar 1.400 euros entre els anys 2013 i 2015. El processat, que ha admès els fets, es quedava els diners de les condemnes. La majoria de vegades els cobrava en mà, però en una ocasió va arribar a transferir més de 1.000 euros des del compte del jutjat per pagar-se un tractament dental. El tribunal l'ha condemnat a 1 any i mig de presó i a pagar 1.125 euros de multa per un delicte continuat de malversació de cabals públics. El cas s'havia de jutjar per la via del jurat popular, però les parts han arribat a una conformitat i no ha calgut convocar-lo. El tribunal ha suspès la condemna al processat a condició que no delinqueixi durant dos anys.