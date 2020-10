Detenen a Girona un britànic per matar un home en una baralla a Alacant

La Guàrdia Civil ha detingut en una localitat de la província de Girona un britànic que en va matar un altre durant una baralla a Alacant. Els agents el van arrestar l'endemà dels fets -divendres passat-, quan es disposava a fugir d'Espanya.

Se'l considera el presumpte homicida d'un jove de 21 anys també de nacionalitat britànica, a qui va clavar una punyalada després de mantenir una discussió el dia abans en una urbanització de Rojales (Alacant).

El detingut és un home de 38 anys, de nacionalitat britànica, que va ser posat a disposició del de Jutjat de Torrevieja (Alacant). El magisrtat n'ha decretat l'ingrés a la presó provisional sense fiança.

El succés es va produir a dos quarts de tres de la matinada del dia 1 d'octubre, quan els veïns d'una urbanització de la localitat de Rojales van donar la veu d'alarma perquè un home demanava auxili mentre sagnava abundantment. Mentre intentaven telefonar per demanar una ambulància, l'home es va desmaiar, va perdre el coneixement i va caure desplomat a la vorera.

Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Local, que no van poder fer res per salvar-li la vida. Immediatament, l'equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Guardamar va iniciar una investigació per esbrinar el que havia passat.



Discussió

Segons han pogut constatar els agents, els dos implicats es trobaven reunits amb dues persones més a l'interior d'un habitatge de la localitat de Rojales (Alacant). Durant la trobada, es va produir una discussió entre ells, i un d'aquests va clavar una punyalada al coll a la víctima, que li va produir una hemorràgia que li va provocar la mort.

Posteriorment, l'autor va fugir en un vehicle amb la intenció de sortir del país. No obstant això, la nit del 2 d'octubre, en un dispositiu de vigilància a Girona, la Guàrdia Civil va detenir el presumpte autor de l'homicidi. També van realitzar l'escorcoll d'una casa on s'havia refugiat aquest home, en una urbanització d'una localitat de les comarques de Girona que no ha transcendit.

El detingut per la mort del jove a Alacant volia fugia d'Espanya després de cometre el crim segons els policies i, per això, es trobava a les comarques gironines. L'arrestat es un home de 38 anys, de nacionalitat britànica, i la víctima era un jove de 21 anys, també de la mateixa nacionalitat. El detingut ja es troba ingressat a presó provisional.