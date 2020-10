Jutgen vuit acusats d'arrencar pancartes en favor dels presos a Sant Julià de Ramis, Sant Gregori i Sarrià de Ter

Aquest dijous han jutjat sis homes i dues dones per haver arrencat diverses pancartes en suport dels presos independentistes i alguna estelada als ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sant Gregori i també al local social de Sarrià de Ter (Gironès).

Els fets es remunten al 14 de febrer de l'any passat, quan els acusats haurien anat als pobles de matinada per emportar-se els objectes que hi havia a la façana dels edificis municipals. El grup d'homes i dones ha negat els fets i ha assegurat que no sabien d'on venien les pancartes que els Mossos d'Esquadra van trobar-los al cotxe. Ara, l'acusació els demana una multa de 3.300 euros per haver provocat un delicte d'apropiació indeguda i un altre de danys.