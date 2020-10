El risc de rebrot i la velocitat de contagi a la demarcació de Girona segueixen a l'alça sense fre

El risc de rebrot de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona va seguir la tendència a l'alça dels darrers dies i, concretament ahir, va patir un increment significatiu de tretze punts. D'aquesta manera, l'índex se situa en 215, mentre que la setmana del 20 de setembre va ser de 216. A més, la velocitat de propagació (Rt) del contagi va seguir pujant i se situa en 1,06. De fet, ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va recordar que si la Rt està per sobre d'1, el contagi pot arribar a augmentar considerablement en un període d'entre set i deu dies.

D'altra banda, Salut va notificar 130 nous casos. D'aquests, 127 s'han detectat per PCR, és a dir, són casos recents. La taxa de confirmats per PCR del 27 de setembre al 3 d'octubre és de 99,46 per cada 100.000 habitants.

Com a bona notícia, no es va registrar cap mort per segon dia consecutiu. D'aquesta manera, s'està trencant la tendència a l'alça que es va manifestar al llarg del mes de setembre. Els brots detectats a geriàtrics i sociosanitaris han afectat les persones més vulnerables i han fet incrementar, en part, aquesta taxa de mortalitat. La majoria d'aquests brots ja han finalitzat o bé estan sota control.

Finalment, hi ha 71 pacients ingressats, sis menys que dimarts i 22 estan a l'UCI, els mateixos.



Municipis afectats

Respecte als municipis de la regió que tenen restriccions, a Girona el risc de rebrot va tornar a pujar després de dies a la baixa. Concretament, va augmentar 21 punts i se situa en 368. Malgrat tot, està per sota del de la setmana del 20 de setembre, quan va ser de 473. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 tot i pujar fins a 0,95, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 161,44 per cada 100.000 habitants.

A Salt, es va produir una situació contrària. Després de dies a l'alça, es va estabilitzar amb una baixada de set punts, fins als 806, tot i que la xifra encara continua sent altíssima. En paral·lel, l'Rt es manté en l'1,04 i la taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 369,33. Respecte al risc de rebrot, Salt és el municipi de més de 20.000 habitants de la Regió Sanitària de Girona que el té més alt i se situa en tercera posició a Catalunya, després de Tortosa i Puigcerdà. Quant a comarques, la Cerdanya està al capdavant de Catalunya, tot i que no forma part de la Regió Sanitària de Girona, amb 716,51 punts.

Finalment, tenint en compte la taxa de propagació del contagi el Ripollès és la comarca que la té més elevada, amb una Rt de 3,15. Això vol dir que una persona infectada en pot contagiar més de tres de mitjana.