Els altres dos mossos investigats per tràfic de marihuana a Santa Coloma, en llibertat després de declarar

Els altres dos agents dels Mossos d'Esquadra investigats per la trama de tràfic de marihuana de Santa Coloma de Farners han sortit en llibertat després de declarar al jutjat d'instrucció 1. Cap d'ells ha arribat conduït pels Mossos perquè no estaven detinguts. Segons fonts judicials, els agents han declarat per negar qualsevol relació amb el narcotràfic. Aquest divendres també ha declarat com a investigat el traficant que va denunciar la suposada trama de corrupció. En seu judicial, ha ratificat el que ja va denunciar davant la Divisió d'Afers Interns (DAI). En aquests moments hi ha vuit investigats a la causa, quatre d'ells en presó preventiva (tres d'aquests, mossos).