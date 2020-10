«Descontrol» en una extracció de mostres a l'escola El Pla de Girona

Segons fonts de Salut, el dissabte 26 de setembre els equips mòbils encarregats de fer les PCRs a les diferents escoles de la província van recollir un total de 165 mostres a sis escoles diferents, algunes d'aquestes a l'escola Pla de Girona, on s'havia detectat un cas positiu de coronavirus dos dies abans.

En aquest cas, els resultats de la prova de dos membres del mateix grup bombolla van passar de l'espera habitual màxima de 48-72 hores a una setmana sencera (veure article adjunt) sense saber si els seus fills eren covid negatiu o bé positiu -i per tant hi havia la possibilitat que els seus familiars, durant tots aquests dies, haguessin estat escampant el virus als seus llocs de treball o a altres grups bombolla de l'escola.

Aquesta espera va ser primerament deguda a, segons fonts consultades per Diari de Girona, la «pèrdua de la documentació necessària per processar la mostra» d'aquests dos infants en concret. En conseqüència, els dos nens van ser cridats «una hora més tard» per retornar a l'escola i repetir la prova.

Un fet que podria semblar aïllat i puntual però que es va tornar a repetir uns dies més tard, quan des del CAP de Montilivi van comunicar a les mateixes famílies que s'havien tornat a «perdre les mostres» i, per tant, havien de repetir-se per tercer cop. Finalment el 3 d'octubre, passats 10 dies de la coneixença del positiu del company de classe, i després de tres extraccions de mostres, els dos infants van obtenir els resultats de la PCR, que «afortunadament» van ser negatius.



La versió de Salut

Salut justifica la repetició de la prova PCR als dos alumnes de l'escola Pla de Girona pel fet que, un cop feta la primera PCR, va haver-hi «la sospita» que s'havien «creuat els codis» que identificaven les mostres recollides amb els del full de petició que identifica la persona, per tant va creure's necessari repetir ambdues mostres.

D'altra banda, assegura que el dia 29 a la tarda «pràcticament» havien sortit tots els resultats de les proves del grup bombolla afectat a Pla de Girona. Exceptuant els resultats dels dos infants que, dies enrere, se'ls hi havia repetit l'extracció. Salut explica que va ser durant la tarda del dia 30 quan, després que un dels pares afectats contactés amb el CAP de referència -en aquest cas el de Montilivi- per tenir coneixença dels resultats del seu fill -un dels que havia estat sotmès a la segona prova-, es va comprovar que «arran de la repetició de la presa de mostres», aquestes no havien estat processades. Salut recorda que la recollida de mostres per fer PCRs a les escoles és només nasal i «totalment indolora» per als infants.