Discoteques sí, discoteques no: els balls del Govern

En només 48 hores, el Govern de la Generalitat ha passat d'anunciar la reobertura dels locals d'oci –amb certes prevencions– a frenar aquesta mateixa decisió emparant-se en la situació epidemiològica, passant per un punt intermedi en el qual no acabava de passar ni una cosa ni l'altra. El ball ha deixat marejats i enfadats els empresaris i treballadors del món de les discoteques i va començar fent enfadar els metges i després els han acabat tranquil·litzant amb la marxa enrere final.

Tot va començar dimarts, amb una acampada de la patronal de l'oci nocturn a Barcelona per reclamar la reobertura dels locals. Seguidament, el Procicat aprovava que es podrien tornar a obrir però amb certes mesures, com ara tancar a les 3 de la matinada i reduir l'aforament al 50%. L'endemà, el canvi no es va acabar de publicar al DOGC i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va al·legar problemes burocràtics. Finalment, el Govern va decidir fer marxa enrere i va demanar disculpes al sector. Les reaccions han sigut immediates. D'una banda, els sanitaris agraeixen aquesta decisió, ja que la situació epidemiològica a Catalunya no està passant per un bon moment. L'epidemiòleg, Antoni Trilla, va considerar que no obrir els locals és «prudent i proporcionat».



Patacada per al sector

La patronal de l'oci nocturn Fecalón ha acusat el Govern d'«incompetència política» i d'actuar amb «incoherència i improvisació» per congelar la resolució que havia de permetre la reobertura des d'ahir de discoteques i sales de ball, una decisió que, asseguren, fa més grossa la «catàstrofe» del sector.

En declaracions a EFE, el secretari general de Fecalón, Fernando Martínez, va retreure a la Generalitat que no hagi comunicat al sector la intenció de fer-se enrere amb la reobertura de locals nocturns i que hagin hagut d'assabentar-se'n a través dels mitjans de comunicació.

A més, va denunciar la «incompetència» de l'executiu català per prendre una decisió d'aquest tipus a última hora, quan la majoria d'empresaris ja tenia planificat com reprendre el seu negoci, traient molts empleats dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i adquirint l'estoc de begudes que havien de vendre.