El Gironès, l'àrea amb més morts i ferits en accidents de trànsit el 2019

Les comarques gironines van registrar l'any passat fins a 36 víctimes mortals d'accidents de trànsit. Una dada més positiva que el 2018, quan se'n van produir 38. Aquí es tenen en compte tant les persones finades en un sinistre viari que ha tingut lloc en una via urbana com en una interurbana.

A banda dels difunts, l'Institut d'Estadística de Catalunya mostra diverses dades relatives a la sinistralitat de l'any passat i entre aquestes es pot fer una anàlisi per comarques. El Gironès és la que lidera tant el nombre de morts d'accidents de trànsit com de ferits. En aquesta zona, on hi ha l'àrea urbana Girona i per tant molta més mobilitat, hi van perdre la vida 11 persones l'any passat. Una dada que equival gairebé a la de l'any anterior, quan es van produir 12 morts. S'ha de dir, però, que el 2018, la comarca gironina que va liderar el nombre de víctimes mortals és l'Alt Empordà. En 13 accidents hi van perdre la vida fins a 15 persones.

El Gironès també és on s'han produït més accidents de trànsit, una dada que es manté al llarg del temps i que es pot entendre amb la gran mobilitat que hi ha en aquesta zona de la demarcació, amb la capital en aquesta àrea. En total l'any passat hi van tenir lloc fins a 857 accidents. La dada també va de baixa respecte a l'any anterior (924), una nota positiva.

El balanç del 2019 també mostra que en tot l'any passat es van produir 1.102 ferits en aquesta comarca a conseqüència d'un sinistre viari. D'aquests, cal dir que 41 van ser de caràcter greu i la resta, 1.050, van ser lleus. L'any passat també va haver-hi més ferits en aquesta zona de la demarcació, amb un total de 1.241 -1.166 lleus i 63 greus.

Si el Gironès és la zona amb més sinistralitat, el Ripollès, per contra, és l'àrea on hi va haver menys problemàtica i ho és gairebé cada any. En tot l'any 2019 no es va registrar cap accident de trànsit mortal, segons les dades de l'Idescat que són facilitades pel Servei Català de Trànsit.

Al llarg del mateix període es van registrar un total de 68 accidents de trànsit, els quals van acabar amb 92 ferits. Concretament, 10 persones ferides greus i 82, de lleus. La xifra de sinistralitat és molt similar a la de l'any 2018, quan hi van haver 65 sinistres viaris, cap víctima mortal i 80 ferits de diversa consideració.



3.370 ferits durant l'any 2019

Les comarques gironines pateixen de mitjana més de 2.000 accidents de trànsit anuals. La majoria d'aquests, gràcies a la prevenció i al civisme de bona part dels conductors, no acaben amb ferits ni morts. Tot i això, l'any passat cal dir que en els 2.481 sinistres viaris registrats a la demarcació, fins a 3.370 persones van acabar ferides de diversa consideració. D'aquestes, 231 van acabar en estat greu però la resta, 3.103 van patir ferides lleus. En 32 dels accidents però, 36 persones van perdre-hi la vida.

Les xifres són força similars pel que va a l'accidentalitat del 2018. Quan es van registrar 2.498 sinistres viaris. D'aquests, 40 van ser mortals, on 45 persones van resultar finades. Els ferits també van ser superiors respecte a l'any passat, amb 3.417 -256 greus i 3.116 lleus- segons les dades de l'Idescat.

Les dades de tot Catalunya mostren que l'any passat també va ser dur amb 242 morts en 26.576 accidents -228 mortals-. Que van provocar 34.986 ferits, dels quals, 1.689 van ser de caràcter greu, i la resta (33.055), lleus. L'any anterior van morir 266 persones.