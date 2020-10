Jutgen vuit acusats de despenjar pancartes a favor dels presos a tres municipis gironins

El jutjat d'Instrucció 3 de Girona va jutjar ahir sis homes i dues dones per haver arrencat diverses pancartes en suport dels presos independentistes i alguna estelada als ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sant Gregori i també al local social de Sarrià de Ter. Els fets es remunten al 14 de febrer de l'any passat, quan els acusats haurien anat als pobles de matinada per emportar-se els objectes que hi havia a la façana dels edificis municipals.

Els acusats van negar els fets i van assegurar que no sabien d'on venien les pancartes que els Mossos van trobar-los al cotxe. Ara, l'acusació els demana una multa de 3.300 euros per haver provocat un delicte d'apropiació indeguda i un altre de danys.

Segons van relatar els alcaldes, el grup d'homes i dones hauria anat fins al local social de Sarrià de Ter, on s'haurien emportat una pancarta que deia «Sarrià per la independència».

Posteriorment, els acusats haurien anat fins a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, on s'haurien enfilat fins al balcó per treure una pancarta que posava «fake justice». L'alcalde del municipi, Marc Puigtió, va explicar que quan van arrencar la pancarta «va quedar un tall penjada» al balcó del consistori. Durant el judici el batlle el va mostrar com a prova, ja que «coincideix amb la pancarta que els Mossos van trobar» en el cotxe dels acusats quan els van identificar a Sant Gregori.

Per últim, el grup d'acusats s'hauria dirigit fins a Sant Gregori, on també s'haurien emportat la mateixa pancarta de «fake justice» però no van aconseguir arribar a l'estelada, que està a la segona planta.

Va ser en aquesta localitat, a Sant Gregori, que un veí els va veure i va trucar als Mossos d'Esquadra. La policia va identificar els homes i dones que van anar a judici i van trobar en el seu vehicle les tres pancartes i l'estelada que havien desaparegut aquella nit.



Els acusats neguen els fets

Davant dels fets, els acusats van negar qualsevol vinculació amb el robatori de pancartes. Els acusats van detallar que estaven a la localitat de Canet d'Adri i posteriorment els Mossos els van aturar a Sant Gregori, on els van identificar. Sobre les banderes i pancartes que van trobar en el seu cotxe, els acusats van afirmar que no sabien d'on provenien. Ara, el cas ha quedat vist per a sentència. Des de l'acusació van mantenir la seva petició d'una multa de 600 euros per un delicte d'apropiació indeguda i 2.700 euros més pels danys que van ocasionar trencant el pal de la bandera de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis.