Els Mossos obren una investigació interna per la foto d'un ninot del Rei a l'interior de la comissaria de Trànsit de Girona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna per la fotografia d'un ninot del Rei feta a l'interior de la comissaria de Trànsit de Girona.



Agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han despenjat aquest matí la figura del radar de tram de la C-65 a Cassà de la Selva on els CDR havien fet una acció.



Des de Carreteres se'ls ha demanat retirar aquest ninot que formava part d'una acció de protesta contra la visita del rei Felip VI a Barcelona. On es podia veure no només la figura penjada pel coll sinó també la paraula "fora" i una corona amb una barra com a protesta.



Els mateixos CDR han penjat a Twitter l'acció i la reivindiquen:





? NO TENIM REI ?



Avui Cassà de la Selva s'ha despertat deixant un missatge molt clar: no tenim rei i mai en tindrem!! Fora de casa nostra!!#CatalunyaNoTéRei #Cassà #CDRenXarxa #RevoltaPopular #Sentenciemlos #FocALaCorona pic.twitter.com/yybN9o0OQj — CDR Girona #21raons (@CDRGironaSalt) October 9, 2020

Aquest element, segons confirmen els Mossos, posteriorment s'ha retirat i s'ha portat fins a la seu dels Mossos de Trànsit a Girona.El què ha succeït després encara no ho tenen clar però el que és cert és queper grups i missatgeria de mòbil.Aquestas'hi pot veure la figura despenjada a Cassà i que simula el monarca amb la soga al coll. L'han col·locat alçat en una de les columnes del pàrquing de l'equipament policial.La zona on ha aparegut ésArran de la difusió de la fotografia, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna per tal d'aclarir l'autor de l'acció i de la fotografia. Ja queLade la persona que ha fet la fotografia hauria de ser qüestió de poc temps, ja que la comissaria compta amb càmeres de vigilància en tots els accessos i també en altres punts de l'equipament.Quan s'hagi identificat, fonts del cos asseguren, que