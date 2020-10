Les «obres fantasma» de la carretera de Medinyà a Sant Jordi

Dos cartells -un a Medinyà i l'altre a Sant Jordi Desvalls- del Departament de Territori i Sostenibilitat informen de les obres de condicionament de la carretera Gi-633, l'estreta via d'un sol carril per banda que uneix les dues localitats. Més enllà d'això, s'ha realitzat la senyalització d'obres i la carretera s'ha pintat de groc, a l'espera que arribin les màquines i comencin, de debò, els treballs. El problema és que els veïns ja porten molt de temps esperant. La d'aquesta carretera sembla la història d'una obra maleïda: després d'anys de reivindicacions veïnals a causa de la perillositat de la via, la Generalitat va adjudicar les obres de millora l'agost de 2018, i es preveia que els treballs comencessin aquella mateixa tardor. No va ser, però, fins el passat mes de febrer -és a dir, un any i mig més tard- que es van començar a instal·lar les primeres piquetes per a fer el replanteig del terreny. Llavors, la pandèmia del coronavirus ho va aturar tot de nou, i a hores d'ara tot està a punt per a començar els treballs, però el més calent encara és a l'aigüera. Des del departament de Territori indiquen que de moment s'està treballant en els serveis -és a dir, instal·lacions de subministraments-, però més enllà d'això, els treballs pròpiament dits encara han de començar.

Després d'anys de reclamacions, el 2020 havia de ser l'any de la millora definitiva de la Gi-633 entre Medinyà i Sant Jordi. Però finalment només ho serà a mitges, ja que l'estat d'alarma i la pandènia de la covid-19 han endarrerit encara més uns treballs que ja anaven amb retard. L'adjudicació de les obres, per 4,5 milions d'euros, es va fer a l'agost de 2018, però no ha estat fins aquest 2020 que la Generalitat ha destinat 3,97 milions d'euros del seu pressupost per a la millora de tota la carretera (des de Medinyà fins a Verges). L'objectiu dels treballs, emmarcats dins del Pla de Millora de la Seguretat de les carreteres del Baix Ter de la Generalitat, ha de servir per millorar la visibilitat i la seguretat del vial. La previsió inicial era que les obres tinguessin una durada de divuit mesos, però és previsible que, a causa de la covid-19, es puguin allargar.



Eixamplar i fer vorals

Es tracta, concretament, del tram que va des de Medinyà -just en el punt on hi ha la cruïlla amb la N-II- i l'inici de la variant de Sant Jordi Desvalls, que té sis quilòmetres de longitud i registra un trànsit de 5.200 vehicles diaris de mitjana, segons dades de 2018.

En una primera fase, els treballs consistiran en l'eixamplament i millora de la carretera, que és molt estreta i els veïns fa temps que demanen millores perquè hi ha trams sense voral o amb falta de visibilitat a causa dels diversos canvis de rasant. Segons va indicar el Govern català en el moment d'adjudicar l'obra, s'eixamplarà la calçada fins a arribar a una amplada de nou metres, mantenint un carril de circulació per cada sentit de 3,5 metres d'amplada i dos vorals d'un metre d'amplada. En aquests moments, alguns trams de la carretera tenen una ampalda de només sis metres i no disposen de voral.

D'altra banda, es preveu millorar el traçat i fer actuacions relacionades amb la seguretat viària, com la millora d'un revolt que hi ha a l'inici del tram, l'augment del gàlib vertical al creuament sota l'autopista AP-7, la construcció d'una rotonda a l'entrada de Cervià per la banda de Medinyà, l'eixamplament del pont sobre la riera de l'Arner a Cervià i la millora de la travessera.

A més, també està previst que, a la sortida de Cervià en direcció Sant Jordi Desvalls, es perllonguin les voreres existents a banda i banda de la carretera fins a la cruïlla de la carretera amb el camí de les Escoles. D'altra banda, es millorarà la rasant d'un punt entre Cervià i Sant Jordi Desvalls per tal d'afavorir la visibilitat, així com formar carrils d'acceleració i desacceleració a la intersecció d'accés a Viladasens. Finalment, es crearan carrils d'entrada i sortida a la intersecció de Raset. En aquesta zona, a més, es preveuen apartadors per a autobusos.

La millora d'aquesta carretera era una de les inversions estrella de la Generalitat per aquest 2020, abans que esclatés la pandèmia. Tenia previst destinar-hi enguany un total de 3,97 milions d'euros.