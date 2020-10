Reprenen la recerca de l'home de 82 anys desaparegut a la rodalia d'Olot

Aquest matí s'ha reprès la recerca de l'home de 82 anys desaparegut a la rodalia d'Olot.

No es té notícies del seu parador des de dimarts.

Pels volts de quarts de nou, els efectius d'emergències han tornat a lloc i estan pentinant diverses àrees d'Olot i la seva rodalia.

En aquest operatiu hi participen Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Municipal i també hi ha voluntaris.

Els Bombers informen que hi treballen amb 11 dotacions, els Grae, el Grup Caní i la unitat subaquàtica.

Els familiars no en saben res des del diumenge, quan van saber que havia anat a passeig per la muntanya que hi ha a la vora del barri de l'Hostal del Sol, on viu. Un home però el va veure que es dirigia cap a un bosc de la zona dimarts. El dimecres va començar l'operatiu de recerca.