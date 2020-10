El risc de rebrot a la província ja iguala l'índex de finals de març

El risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona segueix disparat com a la resta de Catalunya. Ahir es va enfilar set punts més fins als 222,74. De fet, la dinàmica d'aquest darrer mes ha sigut bastant irregular i la «corba epidemiològica» ha anat fent pujades i baixades, tal com va avançar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a principis de setembre. Darrerament, però, ha alertat que la situació empitjoraria.

Els pronòstics s'han complert i, segons ha anunciat Argimon, es preveu que els indicadors pugin al llarg dels pròxims dies. La dada d'ahir, ja iguala les xifres de finals de març, quan estàvem de ple a la primera onada de la pandèmia. Fins ara, l'índex més elevat data del 24 de març, quan es van registrar 269, 85 punts a tota la regió sanitària. Seguidament, la corba va anar a la baixa i a finals de mes es van notificar xifres semblants a les d'ara. Sis mesos després, el 23 de setembre, la demarcació va notificar l'índex de rebrot més alt de la segona onada, amb 231,02 punts.

Caldrà estar alerta, doncs, per veure com evoluciona la taxa actual. De moment, segueix sense fre des de finals de setembre.

Un dels municipis amb el risc de rebrot més alt i que, per tant, fa pujar la mitjana de la regió sanitària, és Salt. Ahir va tornar a pujar fins a 888, uns 82 punts més, i ja s'acosta al màxim assolit a principis de setembre, quan es va dur a terme el cribratge massiu. Aquests dies, s'estan fent cribratges als centres educatius i és per això que l'índex està tan alt i es preveu que encara creixi més. D'altra banda, ja és la segona ciutat de Catalunya amb la xifra més elevada després de Puigcerdà (1.068). A més, la velocitat de propagació del virus també creix fins a l'1,12 i la taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 387,64.

Seguidament, Girona també se situa amb una taxa elevada, tot i que s'allunya molt de Salt. Ahir, el risc de rebrot va baixar set punts i se situa en 361. Està per sota del de la setmana del 21 de setembre, quan va ser de 421. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 tot i pujar (0,97), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 167,18 per cada 100.000 habitants.

Finalment, la Regió Sanitària de Girona va sumar 85 nous casos i, d'aquests, 80 s'han detectat per PCR. No es va registrar cap mort per tercer dia consecutiu i van baixar els pacients crítics ingressats. D'altra banda, el nombre d'hospitalitzats va pujar fins a 75, quatre més que el dia anterior.



Vacunació contra la grip

D'altra banda, segons va informar la Fundació Salut Empordà, el CAP de l'Escala vacunarà sense cita prèvia els majors de 65 anys a la sala polivalent municipal del 21 al 27 d'octubre. El dispositiu es munta seguint les indicacions del Departament de Salut per protegir les persones més vulnerables i evitar que hagin d'anar al Centre d'Atenció Primària. Seguidament, la campanya al Ripollès començarà el 15 d'octubre, dues setmanes abans que l'any passat per la crisi del coronavirus, i també es faran fora dels centres d'atenció primària.