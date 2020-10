Treballadors del transport sanitari inicien la vaga

A partir d'avui, uns 5.500 treballadors del sector del transport sanitari estan cridats a la vaga indefinida convocada per la UGT, CCOO, USOC i SINDI.CAT. L'afectació serà per tota Catalunya tant en el Transport Sanitari No Urgent (TSNU) com al Transport Sanitari Urgent (TSU). Avui, empleats es concentraran davant la seu del CatSalut a Barcelona i, paral·lelament, es farà una concentració a Figueres.

Des del sindicat UGT, es denuncia el «menysteniment i la indiferència del CatSalut i el SEM que permeten que es perllonguin les diferències entre dues plantilles que, ara per ara, i encara més visiblement durant la pandèmia, creen treballadors de primera i de segona», afirmen. A més, consideren que «la plantilla del SEM, que depèn d'una empresa pública i que a més de les millors condicions laborals i salarials durant aquests mesos ha optat a unes mesures i protocols de protecció clarament superiors; i els professionals que depenen de les empreses privades han rebut un tracte molt inferior», denuncien. La crisi causada per la pandèmia ha «empitjorat» la situació, segons el SEM. A més, des d'UGT de Catalunya es denuncia «l'enrocament i la manca de valentia de la patronal per entomar les millores pendents d'un conveni col·lectiu que no s'ha modificat des de l'any 2012». A més, «recordem que els treballadors han patit cinc anys de retallades, amb una pèrdua acumulada del 14% de sou que no ha estat retornada», conclouen.



Més reivindicacions dels MIRs

D'altra banda, després de vuit dies de vaga –21, 22, 23, 28, 29, 30 de setembre i 1, 2 d'octubre– i «davant l'absència de mesures per posar fi al conflicte obert amb els metges interns residents (MIR)», Metges de Catalunya (MC) torna a convocar els facultatius en formació a una nova aturada els dies 19, 20, 21, 22 i 23 d'octubre. El sindicat mèdic i els residents han decidit que la protesta es perllongui «mentre el Departament de Salut no fixi els criteris i faciliti els recursos» que facin possible un acord amb l'Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals empresarials de la xarxa sanitària concertada, entitats amb les quals els MIRs es troben vinculats contractualment. Així, en cas de no assolir un pacte, la vaga de cinc dies es repetirà cada tres setmanes, de manera indefinida, segons va informar ahir el sindicat.