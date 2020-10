Girona es lleva entre la boira a l'espera del canvi de temps per al cap de setmana

L'autovia A-2 al seu pas per Riudellots ahir al matí presentava molt poca visibilitat per la boira.

L'autovia A-2 al seu pas per Riudellots ahir al matí presentava molt poca visibilitat per la boira. david aparicio

Les comarques gironines van viure ahir un dia assolellat però al matí en canvi, la boira era intensa a bona part de la província. En molts punts de la nostra geografia es va poder comprovar com la visió quedava minvada arran d'aquest fenomen meteorològic. Una situació que es va repetir tant en punts de l'interior com del litoral de la província. Alguns usuaris de les xarxes socials van immortalitzar aquestes imatges amb un to fantasmagòric de primera hora del dia des de diversos municipis. Girona, Vilablareix, Sils però també punts de la Costa Brava, com Sant Feliu de Guíxols van viure un matí, fins ben entrades les nou hores, enmig d'un ambient rúfol però no pas fred.

Ben el contrari, ahir va ser un dia de núvols prims i sol a la major part de les comarques gironines i el termòmetre va anar molt a l'alça. De fet, les màximes, que es van moure entre els 22 i 26 graus, són qüestió d'hores. Ja que a partir d'avui hi haurà un canvi de temps. L'efecte més destacat es viurà amb les temperatures, que cauran en picat durant el cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la baixada més destacada es produirà a muntanya. Però a la resta de la demarcació, també hi haurà una caiguda d'uns graus i ja ens podem oblidar de registres de 26 graus. Els registres cauran en picat i es donaran temperatures típiques de tardor.

A banda de les temperatures, demà també hi haurà un increment de la mala mar, sobretot a l'última hora del dia a l'Empordà. L'onatge podrà superar els 2,5 metres sobretot al nord del Cap de Creus i al cap de Begur. Tot això també anirà acompanyat de pluges en punts, sobretot del litoral i el Pirineu. Diumenge en canvi, les pluges aniran a la baixa però l'ambient de tardor serà generalitzat. Per tant, la gent que faci el pont del Pilar tindrà uns dies amb un temps més mogut que aquesta setmana.



Més de 26 graus a Santa Coloma

Ahir la temperatura màxima més destacada es va donar a la capital de la comarca de la Selva. El mercuri va pujar fins als 26,1 graus a Santa Coloma de Farners, segons el Meteocat. Una xifra que va seguir de ben a prop la ciutat de Girona, on el termòmetre es va enfilar fins als 25,9 graus o a Anglès, amb un registre màxim de 25,8 graus. Una màxima que també es va repetir a Fornells de la Selva i Cassà de la Selva.

Unes temperatures que contrasten amb les que van tenir punts més de muntanya com Sant Pau de Segúries, on es va detectar un màxima de 20,4 graus i una mínima de només 7,5. A Das el contrast tèrmic encara va ser més espectacular, si bé de dia, el mercuri va pujar fins a 21,7 graus; en canvi, el registre més baix va ser de 3,5 de matinada. Per tant, set vegades inferior a la temperatura més elevada del dia.