Girona registra 272 casos, una de les xifres més altes de la pandèmia, i suma quatre noves morts

La Regió Sanitària de Girona va viure ahir una altra jornada negra en què Salut va notificar 272 casos i quatre morts per coronavirus. Respecte al nombre de casos, és el segon més alt de la pandèmia, després que fa un parell de setmanes se n'arribessin a registrar prop de 300 en un dia. Del total d'ahir, 271 s'han diagnosticat per PCR i, per tant, són casos recents.

De fet, superar els 200 casos diaris –cal tenir present que no significa que es diagnostiquin en 24 hores–no és habitual a la demarcació i durant el pic de la pandèmia va passar poques vegades. Després d'aquesta actualització, la regió sanitària ja sobrepassa els 15.500 casos de coronavirus en total, des del mes de febrer.

D'altra banda, després de tres dies sense defuncions, ahir les funeràries en va reportar quatre més, tres han tingut lloc en un centre hospitalari o sociosanitari i, la restant, en una residència.

D'altra banda, el risc de rebrot va pujar uns onze punts fins a 233, mentre que la setmana del 22 de setembre va ser de 198. La velocitat de propagació del contagi va pujar tres centèsimes i està en l'1,13 (0,98 l'interval anterior), i la taxa de confirmats per PCR del 29 de setembre al 5 d'octubre és de 105,94 per cada 100.000 habitants.

Finalment, hi ha 74 pacients ingressats, un menys que dijous i divuit estan a l'UCI, un menys. Quant a hospitals comarcals de la regió, a Calella hi ha vuit persones ingressades i a Blanes, sis. Respecte al brot del sociosanitari de Calella, ja s'han desconfinat els pacients que estaven aïllats.

Respecte als municipis amb restriccions, tant a Girona com a Salt el risc de rebrot va baixar quatre i catorze punts respectivament, tot i que continua sent molt elevat.



Brot finalitzat

Ahir la residència Els Cirerers de Vilafresser (Vilademuls) va poder desaïllar els últims residents que continuaven amb confinament i va passar a ser un centre verd, és a dir, una residència lliure de coronavirus. Des que a principis de setembre es van detectar els primers tres casos, en dues treballadores i un resident, un total de 46 usuaris es van anar contagiant del coronavirus, malaltia que ha deixat vuit morts durant aquest mes, totes persones d'edat avançada i amb patologies de base. Nou dels 55 residents que hi havia fa un mes, no s'han arribat a contagiar mai. Dels set pacients amb simptomatologia, tres van rebre l'alta ahir i als quatre restants ahir se'ls va retirar el tractament amb oxigen. Salut especifica que des que es va detectar el brot s'ha fet «un intens seguiment i control de la residència per garantir la sectorització del centre».