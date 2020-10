L'Estat admet falta d'efectius als centres de Seguretat Social però diu que és temporal

El govern de l'Estat ha garantit que el tancament parcial de les oficines de la Seguretat Social a les comarques gironines després de l'estat d'alarma per la covid-19 és només una «situació temporal», i garanteix que nomenarà treballadors interins per cobrir les vacants mentre no s'hi puguin destinar funcionaris de carrera. En una resposta escrita als diputats de JxCat al Congrés, Mariona Illamola i Sergi Miquel, el Govern espanyol admet que, des de principis de 2020, s'han produït «diverses circumstàncies», com ara jubilacions i concursos de trasllat, que han suposat «una pèrdua d'efectius» en les oficines de la Seguretat Social, situació que, argumenten, es va veure agreujada per l'estat d'alarma i la pandèmia del coronavirus.

El passat mes de juliol, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va aixecar la veu d'alerta: els centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) a les comarques gironines obririen de nou les seves portes després de l'estat d'alarma, però alguns d'ells ho farien només parcialment, tot unificant serveis. A més, van recordar que en els darrers anys ja s'havien anat produint tancaments parcials de les oficines de Sant Feliu de Guíxols, Ripoll i la Bisbal d'Empordà. Per tot plegat, el sindicat va exposar els seus temors que aquests tancaments parcials es poguessin convertir en definitius i va sostenir que l'Estat està «abandonant els seus serveis» a les comarques gironines, tot denunciant una manca «gravíssima» de personal de l'administració de l'Estat a la demarcació, situació que van qualificar d' «incromprensible», tenint en compte l'índex d'atur i la necessitat de gestionar l'ingrés mínim vital.

Davant d'aquesta situació, els diputats Mariona Illamola i Sergi Miquel, de JxCat, van demanar explicacions al govern espanyol, a qui van preguntar per escrit en quin termini pensava solucionar els problemes «endèmics» de personal que pateixen les oficines de la Seguretat Social a les comarques de Girona.

En la seva resposta, el govern espanyol manifesta que és conscient de la situació, que afecta a diverses oficines d'arreu de l'Estat però de manera molt particular a les comarques gironines. En la seva resposta, el govern assenyala que les jubilacions, els concursos de trasllat i la pandèmia de la covid-19 han estat les principals causes del dèficit d'efectius en les oficines de la província. Segons indica, per pal·liar aquesta situació, i per mantenir l'atenció presencial a totes les seves oficines amb les garanties necessàries, la Direcció Provincial de Girona «s'ha vist obligada a concentrar l'atenció en alguns dels seus centres» per tal d'optimitzar recursos. D'aquesta manera, s'ha fet una concentració parcial dels CAISS de Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal, de manear que l'oficina de Sant Feliu obre els dilluns, dimecres i divendres i la de La Bisbal els dimarts i els dijous, a més d'una tarda un dels dos dies. Al Ripollès i la Garrotxa, l'activitat principal es concentra a Olot, però hi ha un funcionari que es desplaça a Ripoll cada quinze dies. A Santa Coloma de Farners, el centre comarcal tanca els dimarts, dimecres i dijous, desplaçant la seva plantilla al CAISS de Girona per donar un cop de mà amb les tasques d'atenció. D'aquesta manera, les oficines de Santa Coloma estan obertes els dilluns i els divendres.

La resposta estatal remarca, tanmateix, que totes aquestes concentracions han estat autoritzades «exclusivament amb caràcter temporal». En l'escrit, el govern estatal es compromet a cobrir les vacants amb personal interí fins que no s'hi puguin destinar funcionaris de carrera, especialment per poder gestionar totes les accions relacionades amb l'ingrés mínim vital. Tot i això, també recorda que durant l'estat d'alarma es van millorar l'atenció telemàtica i telefònica.