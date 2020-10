Mossos investiga qui ha penjat un ninot del Rei a la comissaria de Trànsit

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna per la fotografia d'un ninot del Rei feta aquest divendres a l'interior de la comissaria de Trànsit de Girona.

Agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van despenjar ahir al matí la figura del radar de tram de la C-65 ubicat a Cassà de la Selva on els CDRs havien fet una acció de protesta contra la presència de Felip VI a Barcelona.

Cap a les nou del matí, des de la Direcció de Carreteres es va demanar als Mossos que despengessin aquest ninot que formava part d'una acció de protesta contra la visita del rei Felip VI a Barcelona, on es podia veure no només la figura penjada pel coll sinó també la paraula «fora» i una corona amb una barra com a protesta. Els mateixos CDRs van penjar a Twitter l'acció i la van reivindicar dient: «Avui -ahir pel lector- Cassà de la Selva s'ha despertat deixant un missatge molt clar: no tenim rei i mai en tindrem! Fora de casa nostra!».

El ninot del Rei va ser retirat per una patrulla dels Mossos de Trànsit que es trobava a la zona i es va traslladar fins a la comissaria d'aquesta especialitat policial, al Mas Xirgu de Girona.

El que va succeir després amb el ninot encara no està clar però el que és cert és que una fotografia feta a l'interior de l'aparcament de la comissaria de Trànsit va començar a circular per grups i missatgeria de mòbil. De seguida es va fer viral i també va començar a trobar-se a les xarxes socials.

En aquesta foto s'hi pot veure la figura que s'havia despenjat a Cassà de la Selva i que simula el monarca amb la soga al coll. Qui o els qui van fer la fotografia el van col·locar alçat en una de les columnes de l'aparcament de l'equipament policial i a tocar de dos vehicles del cos. La zona on es trobava la figura és propera a la porta d'accés del personal i dels vehicles.

Arran de la difusió de la fotografia, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna per tal d'aclarir l'autor de l'acció i de la fotografia, ja que no està permès mostrar les instal·lacions policials i tampoc realitzar aquest tipus d'actes. La localització de la persona que ha fet la fotografia hauria de ser qüestió de poc temps, ja que la comissaria compta amb càmeres de vigilància en tots els accessos i també en altres punts de l'equipament. També s'investiga qui ha fet circular la imatge. Quan s'hagi identificat, fonts del cos asseguren que no es descarta l'obertura d'un expedient disciplinari.



Reacció de Cs

El diputat gironí de CS Jean Castel va condemnar l'acció, que va qualificar d'«atac a la Corona perpretat en una comissaria de Mossos d'Esquadra de Girona», i va anunciar que presentarà una proposta al Parlament per demanar el cessament dels caps policials que no han impedit el fet.