Pugen a 1.330 els grups escolars tancats i a 32.440 els confinats

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.330, 89 més que els declarats aquest dijous, segons dades del Departament d'Educació. En total hi ha 32.440 persones confinades, 2.333 més en 24 hores. D'aquests, 30.634 entre alumnes, 1.565 entre docents i personal d'administració i 241 entre personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 2.267 positius, dels quals 2.019 entre alumnat, 219 entre docents i personal d'administració i serveis i 29 entre personal extern.

Els positius acumulats declarats ahir eren 4.936, 366 més que en el balanç anterior. Ahir no hi havia cap centre tancat, després que quedés desconfinada una llar d'infants a l'Hospitalet de Llobregat en superar la quarantena.

Els alumnes amb un positiu confirmat per PCR representaven ahir el 0,31% del total de l'alumnat i els confinats el 2,13%. Pel que fa als professionals, el 0,95% estan confinats.



PCR al professorat

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat una moció de Cs que insta el Govern a fer tests ràpids o PCRs al professorat, personal d'atenció educativa i d'administració «amb caràcter universal» on ho recomanin els criteris epidemiològics. La moció, que demana continuar amb l'estratègia de cribratges a la comunitat educativa, també aposta per garantir les mascaretes FFP2 i pantalles facials protectores per al personal que ho pugui requerir i quan hi hagi alumnes que no puguin dur mascareta.