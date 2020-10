Quinze morts en medis aquàtics durant l'estiu, 10 d'ells ofegats en platges

Quinze persones han perdut la vida a la província fent alguna pràctica aquàtica a la Costa Brava durant aquest estiu -de 15 de juny a 15 de setembre. Protecció Civil de la Generalitat només comptabilitza els morts que s'han produït a les platges de la Costa Brava. D'aquesta tipologia de víctimes, els ofegats, se n'han produït deu enguany. Mentre que la resta de les persones finades han perdut la vida en diferents circumstàncies. Concretament, tres en accidents marítims, dos dels quals, submarinistes.

L'estiu passat van perdre la vida de 16 persones en medi aquàtic i per tant, enguany la xifra només ha estat inferior per un finat. D'aquests 16 del 2019, 14 estaven a les platges de les comarques gironines i, per tant, van patir un ofegament. La resta de difunts, van ser dos submarinistes.

Això situa l'estiu d'aquest 2020 com el tercer pitjor al litoral gironí des del 2015. Segons les dades, el segon pitjor estiu va ser el de l'any 2017, amb 12 ofegats. El primer és del de l'any passat. D'altres estius la xifra no superava els dos dígits, des de l'any 2015 han mort 55 persones finades.



Canvi en el perfil

S'ha de dir que enguany el perfil de les defuncions a les platges ha patit un canvi. Això ve motivat per la crisi sanitària del coronavirus. Si en els últims anys parlàvem de morts de nacionalitat estrangera, especialment francesos, a la Costa Brava, enguany aquesta característica ha desaparegut i de les víctimes mortals 13 de les 14 són de nacionalitat espanyola i, la majoria, dels mateixos municipis o del voltant d'on ha passat el tràgic succés.

En total han mort tres dones i quatre homes d'entre 63 i 88 anys. És a dir, persones d'edat avançada L'altra cara de la moneda de les víctimes mortals d'aquest estiu són els menors d'edat que han mort ofegats. Concretament, tres nens han perdut la vida ofegats a la costa gironina: dos nens de 6 i 7 anys i un jove, de 16 anys. Aquest últim és un noi de la Garrotxa que va morir mentre feia snorkel a la platja Gran de Platja d'Aro, arran de la picada d'un peix aranya.



Dos submarinistes finats

A banda d'aquests ofegaments, a la Costa Brava també han mort aquest estiu dos submarinistes. Un quan fondejava a Tossa amb un grup i l'altre, a l'Escala. També s'han de lamentar tres defuncions per accidents marítims a Begur, el Port de la Selva i Roses. El de Begur també va tenir com a protagonista una nena, aquest cas de 8 anys. Va perdre la vida quan la barca en la qual anava la família li va passar per sobre quan es va precipitar a l'aigua.