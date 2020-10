Girona assoleix un nou rècord de contagis amb gairebé 300 positius

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 13.409 (299 més), i pugen a 15.830 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 877 persones al territori (cap més que en el balanç anterior).

El risc de rebrot puja uns 30 punts fins a 263, mentre que la setmana del 23 de setembre va ser de 194. L'Rt puja set centèsimes i està en l'1,20 (0,94 l'interval anterior), i la taxa de confirmats per PCR del 30 de setembre al 6 d'octubre és de 120,62 per cada 100.000 habitants. Hi ha 70 pacients ingressats (-4), 18 dels quals a l'UCI (ídem).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 42 punts i se situa en 399. Està per sobre del de la setmana del 23 de setembre, quan va ser de 367. La velocitat de propagació puja i se situa en 1,05, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 187,24 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot baixa fins a 874, uns 14 punts menys en 24 hores. En paral·lel, l'Rt es manté en l'1,12. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 384,59.



Puigcerdà, Salt i Vic, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.187,64. En segona posició hi ha Salt, amb 1.027,55, i en tercera està Vic, amb 959,54. En paral·lel, les tres localitats amb major risc de contagi són El Vendrell (3,37), Molins de Rei (3,21) i Vilafranca del Penedès (3,03).