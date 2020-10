Científics demanen acabar amb el caos en les dades de COVID-19 a Espanya

Els números que reflecteixen l'empremta de la pandèmia de la covid-19 a Espanya ja fa molt que no aporten una imatge clara del que està passant. Si l'objectiu d'aquestes dades era tenir una fotografia en alta definició de l'actual impacte del virus, el caos en les xifres n'està dibuixant una pintura abstracta. I així no hi ha qui s'aclareixi. Per això mateix, diversos experts denuncien la falta d'organització i transparència dels registres davant la revista científica The Lancet Public Health.



Segona queixa a «The Lancet»