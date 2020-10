La Fira Aloja de Banyoles arrenca amb queixes pels accessos a la plaça

La Fira Medieval Fantàstica Aloja va arrencar ahir amb una forta indignació per part de ciutadans i comerciants a causa del sistema d'accessos a la plaça Major de Banyoles, on hi havia instal·lat el mercat d'artesans. L'organització, seguint els protocols de la normativa de la covid-19, va establir dos punts d'accés i dues sortides del recinte de la plaça. Les persones que volien accedir a la plaça, per anar a comprar, fer un cafè o visitar el mercat medieval, havien de passar per un dels dos punts de control d'accés on se'ls prenien les dades, fet que va generar cues incòmodes.

A mig matí els comerciants es mostraven descontents per les dificultats dels ciutadans per accedir als comerços de la plaça justament en un dissabte al matí, el dia de més afluència. Tanmateix, ciutadans i comerciants es preguntaven indignats per què no s'havia aplicat el mateix sistema que s'utilitza per al mercat setmanal del dimecres i que consisteix a separar en dues àrees diferenciades la zona de mercat, acotada amb control d'accessos i la zona de comerços de la plaça amb la lliure circulació dels ciutadans.

En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, comerç i Turisme, Anna Tarafa, va explicar que «l'organització de fires segueix un protocol diferent al de mercats setmanals ja que aquests es consideren un bé essencial». Tarafa va afegir que el sistema d'accessos aplicat per la fira Aloja va ser consensuat amb l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, i que aquests van preferir el model de fira i comerços junts com una sola unitat i sense separacions. Degut a les queixes del matí, l'organització va reforçar el personal que realitza els controls d'accés i, via xarxes socials, es va demanar a la gent que si volia accedir a la plaça portés les seves dades personals escrites en un paper per tal d'agilitzar els tràmits d'accés.



Un dissabte de pluja

El mal temps va ser l'altre protagonista de la jornada acabant d'aigualir la fira. A mig matí i a la tarda la pluja va fer acte de presència fet que va deslluir la festa obligant als organitzadors a suspendre alguna de les activitats, en especial alguna de les representacions dels espectacles medievals es feien a la Muralla.

Per la jornada d'avui diumenge, que comptarà amb una millor previsió meteorològica, la 12a fira medieval continuarà tot el dia amb diferents activitats, com ara el passatges medievals, que es poden visitar a Cal Moliner, la Pia Almoina i al pati del Museu Arqueològic. Pel que fa als espectacles medievals, realitzats pel grup Alma Cubrae, es representaran a la zona de la Muralla en diverses sessions, a partir de les 11 del matí i fins a les 9 de la nit, quan comptarà amb la participació de Gàrgoles de Foc. Els assistents hi podran accedir amb entrada prèvia i gratuïta atès que l'aforament s'ha limitat enguany a 200 persones.