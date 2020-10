Nou rècord de contagis en un dia

La Regió Sanitària de Girona suma la xifra més alta de nous positius en un dia en tot el que portem de pandèmia per coronavirus. Ahir, el Departament de Salut registrava fins a 298 contagis de covid-19 en les darreres 24 hores. El 30 de setembre s'havia fregat aquesta xifra, amb 296 casos positius en un dia, tot i que són uns nivells poc freqüents a la demarcació.

En tot cas, aquest fet coincideix amb un moment en què els cribratges massius estan augmentant, fet que permet detectar més casos. També cal tenir en compte que un de cada dos positius en covid-19 que es detecten a Catalunya actualment són asimptomàtics, tal com n'informava el passat dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

La regió gironina acumula 15.830 positius, i 877 defuncions -no se n'ha registrat cap en les últimes hores. El risc de rebrot puja uns 30 punts fins a 263, mentre que la setmana del 23 de setembre va ser de 194. L'Rt - és a dir, la velocitat de propagació del virus -puja set centèsimes i està en l'1,20 (0,94 l'interval anterior), i la taxa de confirmats per PCR del 30 de setembre al 6 d'octubre és de 120,62 per cada 100.000 habitants. Hi ha 70 pacients ingressats (-4), 18 dels quals a l'UCI (sense canvis).

Més PCRs realitzades

Durant la setmana del 30 de setembre al 6 d'octubre, a la regió sanitària s'han fet 13.607 proves PCR. El nombre d'aquestes proves de diagnòstic ha anat creixent respecte dels dos intervals anteriors: entre el 23 i el 29 de setembre se'n van dur a terme 12.869, i entre el 16 i el 22 de setembre, 11.713.

En la darrera setmana, un 7,61% de les proves PCR realitzades a la regió gironina han resultat positives. El percentatge es troba per sobre de la mitjana catalana, que se situa en un 6,67%. Tot i això, cap de les dues xifres baixa del 5% que la Organització Mundial de la Salut va fixar com el límit aconsellable per tenir l'expansió del virus sota control.

Per ciutats

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 20 punts i ja supera els 300, situant-se en 306,34. Està per sobre del de la setmana del 23 al 29 de setembre, quan va ser de 205,84. La velocitat de propagació puja i se situa en 1,27, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 134,30 per cada 100.000 habitants. A la ciutat de Salt, el risc de rebrot està disparat, a 1.027,55. En paral·lel, l'Rt se situa en1,23. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 439,53. Només la supera Puigcerdà, amb un risc de 1.187,64.

Dins les ciutats de la regió sanitària també destaca Figueres, amb un risc de rebrot multiplicat per quatre en una setmana, passant de 145,78 la setmana del 23 al 29 de setembre, a 448,57 entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre.