Prop de 16.000 sancions i més de 250 arrestats durant l'estat d'alarma

La pandèmia de la covid-19 ha deixat moltes conseqüències en molts àmbits. Més enllà de les alarmants xifres de la crisi sanitària, les restriccions imposades per les autoritats han obligat els cossos policials a vetllar pel seu compliment. En aquests moments, per exemple, és motiu de sanció no portar la mascareta. Mesos enrere, en ple estat d'alarma, saltar-se el confinament podia acabar amb una multa sota el braç i, en els pitjors dels casos, amb una detenció.

El Ministeri de l'Interior ha respost a una pregunta del diputat Jon Iñarritu d'EH Bildu on demanava el nombre de detencions i sancions imposades. A la província de Girona, els cossos policials desplegats entre el 14 de març i fins al 21 de juny -el temps que va durar l'estat d'alarma- van incoar 15.775 propostes de sanció i van realitzar 253 detencions per incompliments de l'estat d'alarma.

Es dona el cas, segons les dades del Ministeri de l'Interior, que la província de Girona és on la Policia Nacional ha realitzat més detencions de Catalunya. Una dada, però, que tampoc és d'estranyar perquè, com va avançar Diari de Girona, el CNP va realitzar bona part dels arrestos durant aquell període en els punts fronterers, ja que hi havia gent que intentava entrar a Espanya o sortir-ne quan no es permetia i alguns d'aquests, a més es trobaven en situació irregular.

La resta de detencions realitzades a les comarques de Girona van ser resultat d'actuacions de les policies locals i dels Mossos d'Esquadra (147). Unes detencions que venen per incompliments de la normativa aprovada per l'estat d'alarma i que sovint es van produir per reincidències dels infractors o desobediències als agents.

Pel que fa a les propostes de sanció, és a dir, les multes que ha rebut o rebrà en pocs dies la gent que va incomplir la normativa són un total de 15.775. Prop del 96% són denúncies que van imposar les policies locals i els Mossos d'Esquadra. En van tramitar un total de 15.261. Unes sancions que cal recordar que poden anar des dels 300 euros fins als 30.000 euros depenent de la gravetat de l'incompliment.

La Policia Nacional és el segon cos policial desplegat a Girona que va tramitar més denúncies (341), mentre que la Guàrdia Civil n'és el darrer, amb 173. Aquest últim cos de seguretat, de fet, no va realitzar cap detenció a la província de Girona per incompliments de l'estat d'alarma, segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior.

Cal recordar que durant el confinament es van muntar molts controls policials per part de tots els cossos de seguretat. Sobretot centrats a evitar desplaçaments durant el confinament. Poca gent va intentar saltar-se les mesures però els que ho van fer van acabar enxampats. Durant els prop de tres mesos que va durar aquest estat d'alarma, els delictes també van patir una caiguda molt destacada ja que els delinqüents, com la resta de ciutadans, majoritàriament es van quedar a casa. Ja que hi havia policia desplegada no només en controls sinó també en els municipis gairebé les 24 hores del dia per evitar el trencament de les mesures de l'estat d'alarma. Els pocs delinqüents que van intentar reprendre l'activitat van reinventant-se per evitar ser enxampats.

Fent una anàlisi per províncies, Girona és la tercera àrea de Catalunya amb més activitat policial durant aquest període de pandèmia. Per davant hi ha Barcelona, amb 107.913 sancions i un total de 748 detencions. S'ha de dir però que Girona és la segona demarcació de Catalunya on es van produir més detencions després de la província de Barcelona, amb un total de 253. Ja que a Tarragona n'hi van haver 222 i a Lleida, 50 en prop de tres mesos.

Per cossos policials, el lloc on la Policia Nacional va fer més detencions és Girona (106) i la resta d'arrestos van tenir lloc a la província de Barcelona, amb sis. En canvi on s'han interposat més sancions per parts de Mossos i policies locals és també aquesta última àrea de Catalunya (105.341).