Sánchez retreu a Ayuso que «salvar vides» no sigui la seva prioritat

Pedro Sánchez va retreure aquest dissabte a Isabel Díaz Ayuso que no hagi assumit com a «governant» que la prioritat és «salvar vides». El president espanyol li va llançar la crítica de manera indirecta quan va defensar la seva decisió de decretar l'estat d'alarma a Madrid capital i altres vuit municipis de la regió per frenar el coronavirus. «Al Govern sempre hem posat per sobre de qualsevol altra consideració la salut pública, el salvar vides. I demanem a tots els governants que facin el mateix. Que pensin en els malalts, el personal sanitari, els familiars de les víctimes», va reclamar a Guarda (Portugal), on va participar en una cimera bilateral amb el país veí.

No és la primera vegada que La Moncloa retreu al Govern de la Comunitat de Madrid (PP) que el veu més pendent de l'impacte econòmic de la covid-19 que de la salut. «Perquè hi hagi economia, hi ha d'haver salut», ha repetit durant aquests mesos el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ell precisament va preguntar a Ana Pastor, portaveu d'aquesta àrea al PP i també exministra de Sanitat, si estava d'acord amb el que Ayuso havia declarat el cap de setmana anterior al diari ABC, quan va afirmar que «no es tracta de confinar el 100% dels ciutadans perquè l'1% contagiat es curi». Només a Madrid aquest 1% suposen 66.000 persones. A Espanya, 469.000. Pastor no va respondre.

En una roda de premsa al costat del primer ministre, Antonio Costa, Sánchez va defensar el decret d'alarma per la «preocupant» i «molt elevada» incidència després d'analitzar, va citar, les PCRs positives i el grau d'ocupació dels hospitals i les unitats d'UCI. «No podíem quedar-nos de braços plegats", va dir. El president confia que, amb les limitacions a la mobilitat a la ciutat de Madrid i altres vuit municipis durant els propers 15 dies, es pugui «contenir la pandèmia» i va donar a entendre que espera que no es necessiti cap pròrroga de l'alarma. «Seguim estenent la mà al Govern de Madrid per treballar conjuntament», va afegir.

A Sánchez també el va acompanyar una part dels ministres del seu Executiu que es van reunir amb els seus homòlegs portuguesos en plenari. Durant la cita, segons fonts de La Moncloa, es van analitzar les relacions bilaterals amb especial atenció al desenvolupament transfronterer i les infraestructures ferroviàries i les carreteres. El president espanyol i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, van compartir detalls de plans de recuperació en què tots dos països poden treballar junts. En aquest sentit es van emplaçar a identificar projectes conjunts estratègics que puguin ser finançats pels fons europeus. En concret, en àrees com el desenvolupament de l'hidrogen, la cadena de valor de les bateries, el desenvolupament del 5G i els satèl·lits.

El cap de l'Executiu espanyol va celebrar que Portugal assumeixi la presidència rotatòria de la Unió Europea el primer semestre del 2021. «És una font de tranquil·litat», va sospirar, en referència a les coincidències que tenen en política exterior. Costa va destacar la importància que els dos països vagin «junts» a Brussel·les a presentar projectes concrets.