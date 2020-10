Clouen la Bianyal 2020 al mas Sobeies i l'església de Socarrats

El mas Sobeies i l'església de Sant Andreu de Socarrats, al costat del mas, ha estat l'únic escenari de la Bianyal 2020. Va començar dissabte i ahir va acabar amb una actuació de Guillem Roma. Totes les places per veure o escoltar els actes programats han estat complets.

Ha estat un itinerari cultural organitzat per l'Ajuntament de la Vall de Bianya i l'Associació Binari que ha focalitzat el seu interès en una mostra d'intervencions artístiques efímeres. En anys anteriors, repartien les intervencions en un itinerari circular per llocs d'interès patrimonial de la Vall de Bianya.

Aquest any, per motiu de les circumstàncies derivades de la pandèmia, les intervencions han tingut un límit de públic i han estat estat fetes a l'era del mas Sobeies, al costat de l'església de Sant Andreu de Socarrats o en altres llocs d'una casa pairal de tres plantes i cinc-cents metres quadrats, voltada de canals d'aigua, de bosc, prats i camps de moresc.

La casa conserva l'aire de les cases de finals del segle XIX, quan la pagesia vivia una de les èpoques més esplèndides que es recorden. El mas Sobeies és propietat de l'Ajuntament de la Bianya per motiu d'una donació. Ara el mas és la joia del municipi i també el problema perquè han de decidir què hi fan sense fer malbé els valors històrics i culturals que conté l'immoble. De moment, serveix perquè l'art tingui un escenari en temps difícils.

En l'acte de presentació de la Bianyal 2020, el comissari, David Santaeulària, va ser clar: «No podem deixar morir la cultura» i va recordar que els artistes també mengen. Set artistes han repartit les seves intervencions pels variats escenaris que proporcionen la masia, l'església i els elements arquitectònics i naturals del seu entorn.

Santaulària va explicar: «A més de facilitar els aspectes logístics i de seguretat, el mas proporcina una nova ocasió per donar a conèixer un important casal històric, en el qual els artistes han acomodat les seves intervencions sobre la base de relacionar-les amb el passat, l'arquitectura i l'ambientació de l'edifici».

Aquest any, totes les visites han estat guiades i han comptat amb explicacions sobre les instal·lacions artístiques, a càrrec dels autors. A més, han explicat la història dels habitants de Sobeies i la seva relació amb la Vall de Bianya i més en concret amb la parròquia i antic municipi de Sant Andreu de Socarrats.

Les visites d'aquesta edició de la Bianyal han estat gratuïtes. La durada prevista per cada sessió ha estat d'una hora i mitja. El lloc de trobada ha estat el mas Sobeies, on hi hagut un aparcament habilitat per a l'ocasió. Ha estat imprescindible l'ús de mascareta durant la visita. Ateses les característiques dels elements patrimonials, la visita no ha estat accessible a persones amb mobilitat reduïda.



Músics, fotògrafs i pintors

El col·lectiu binari selecciona els artistes sobre la base d'una doble intencionalitat: els que disposen d'obres que -en l'àmbit formal i conceptual- són escaients per a l'entorn escollit, o bé, els que generen projectes específics des de processos d'investigació i documentació sobre l'entorn.

També intenten donar lloc a pràctiques artístiques variades, a propostes amb diversos nivells de lectura i a una certa amplitud generacional: des d'artistes emergents fins a trajectòries més consolidades. En aquesta edició, han comptat amb la col·laboració i coproducció dels projectes de Gino Rubert, amb el festival Lluèrnia, d'Olot, i el de Víctor Masferrer amb ÜdelBac, a la Vall de Bac.

L'entorn senyorial d'una època passada però present en els quadres, la biblioteca i els mobles del mas, ha servit per mostrar una sèrie de pintures del retratista eqüestre Richard Stone Reeves que han estat alterades digitalment. La idea és delatar les estructures de classe, poder i propietat que emanen dels quadres eqüestres. Ha estat la proposta d'Oscar Holloway. Aquest artista també ha fet una intervenció visual a la vora de l'església de Sant Andreu de Socarrats.

Marta Jakarilla ha presentat una performance dedicada a les diferents maneres de perdre el temps. Iñaki Alvarez i Ariadna Rodríguex (Araig-Nyamnyam) han presentat una interacció crítica amb l'aigua com a referent. Víctor Masferrer ha utilitzat l'hort com a cultiu d'imatges i d'icones. Gino Rubert és un pintor que fa servir la il·luminació artificial amb la finalitat de crear il·lusió de l'espai. Francesc Ruiz Abad ha presentat quadres pintats per ambues cares. Tura Sanglas ha fet obres al voltant de la dimensió del ferro forjat. Guillem Roma va fer un concert a l'era ahir diumenge, dia 11 d'octubre. En un ambient fresc, els assistents van escoltar cançons amb personalitat.