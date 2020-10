Els geriàtrics catalans, «al límit» per falta de recursos

Les residències geriàtriques i els centres de dia catalans acumulen un deute milionari que la Generalitat no repara. A les portes de l'hivern, el Govern deu tres mesos dels ajuts compromesos el mes de juliol amb el sector per cobrir els costos durant els pics de la pandèmia de la covid-19. Les tres grans patronals, que agrupen un miler de geriàtrics, denuncien la greu situació mentre miren de reforçar els seus equips davant la segona onada de la pandèmia.

El 28 de juliol, el president, Quim Torra, i el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, van acordar activar dos ajuts per als serveis que atenen persones dependents després dels estralls soferts aquest 2020. A través d'un decret llei, perseguien corregir els costos que molts geriàtrics van assumir en la contractació de més personal, comprar equips de protecció per evitar contagis entre avis i cuidadors. Es va fixar una ajuda de 196 euros mensuals per a cada plaça geriàtrica i de 60 per a les de centres de dia. Uns recursos que algunes entitats van qualificar d'«insuficients».

El Govern es va comprometre a finançar al 80% les places que s'havien de mantenir buides en cada centre per garantir l'aïllament de contagiats. L'objectiu era evitar acomiadaments d'empleats, però els geriàtrics no han rebut els ajuts. «Estem al límit, moltes residències no saben com pagaran els deutes del mes de novembre si el Govern no finança els mesos endarrerits», diu sense embuts el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències de Catalunya (UPIMIR), Vicente Botella. S'afegeixen a l'avís la Federació d'Entitats de la Tercera Edat (FEATE) i la gran patronal ACCRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials).

«El problema no és només que no ens paguin, és que no sabem ni tan sols com s'han de fer les factures per cobrar», es queixa Montserrat Falguera, portaveu de Feate. Mentre que Cinta Pascual, presidenta d'ACCRA, afirma que els centres que més estan patint aquests impagaments són els diürns, molts encara no pogut ni obrir les portes. «Jo confio que això es resoldrà a finals d'octubre, sinó tindrem un problema», adverteix Pascual.

Hi ha altres serveis socials que també han afrontat la pandèmia del coronavirus que no rebran cap prestació alternativa. «Les entitats que atenen menors, els centres de dones víctimes de violència masclista, les llars per a drogodependents... ningú els tornarà res, i han tingut costos brutals per la pandèmia», es queixa Laia Grabulosa, directora de la confederació.

El ressò va arribar al Parlament. Tots els partits van demanar un pacte per millorar els recursos i el sistema d'atenció als dependents.

