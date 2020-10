Ratxes de vent de més de 120 km/h a Portbou i alerta de fort vent fins avui

Fortes ratxes de vent van ser registrades durant la nit de dissabte a diumenge al litoral gironí. A Portbou el vent va arribar a bufar 124 km/h, seguit d'altres municipis empordanesos com Roses, amb ratxes de 81 km/h, o Sant Pere Pescador, amb màximes de 62 km/h. Durant el dia d'ahir va destacar la forta tramuntana i l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per l'estat de la mar amb onades de més de 2,5 metres.



60 avisos a tot Catalunya

Els Bombers de la Generalitat van rebre més de 60 incidències arreu del territori relacionades amb la pluja i el fort vent. El pas del front també es va deixar sentir a les comarques gironines, concretament al Ripollès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany, on hi havia una alerta de Protecció Civil per un avís de temps violent. Per aquest motiu, la Generalitat va advertir que el cabal del riu Ter per Sant Joan de les Abadesses durant la nit de dissabte va ser superior a l'habitual i també va reclamar precaució, especialment als punts baixos als encreuaments de llera per evitar ser arrossegats per l'aigua.

Per avui dilluns el Meteocat alerta que «bufarà tramuntana moderada amb ratxes fortes i algunes de molt fortes al nord del cap de Creus». Així mateix, també es preveu un risc alt per l'estat de la mar a tota la costa i perill moderat pel que fa a la intensitat del vent a la comarca de l'Alt Empordà durant el matí.