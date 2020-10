Salut demana teletreball a les empreses i classes virtuals a la universitat

La pandèmia segueix fent estralls a la població, motiu pel qual el Departament de Salut de la Generalitat es planteja aplicar mesures més restrictives de cara a la setmana que ve. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, creu que cal reduir mobilitat i interacció social per evitar estar com Madrid en «dues o tres setmanes». Per això, demana a les empreses que tornin a implementar el teletreball durant almenys quinze dies i a les universitats que facin les classes en línia.



Teletreball al nivell de març

Argimon va avançar en una entrevista a Rac1 que en els pròxims dies el Govern anunciarà noves mesures per contenir el virus que passen per reduir la mobilitat i la interacció social. En aquest sentit, instava les empreses a «començar a dissenyar plans de teletreball». L'objectiu de Salut és tornar al sistema de treball dels mesos de març i abril quan l'estat d'alarma estava declarat a tot l'Estat.



Escola oberta, universitat virtual

El secretari de Salut Pública també va dir que les escoles continuaran obertes perquè el curs «està anant molt bé» però en canvi no ho faran les universitats. Salut considera que els joves són els que més preocupen perquè tenen «més interacció social». Per això, proposava que, també durant quinze dies, es facin totes les classes virtualment; a excepció de les parts pràctiques, que podran mantenir-se en format presencial.

Les reaccions a aquesta informació no es van fer esperar i ahir a la tarda la Universitat de Girona ja publicava una piulada al seu compte de Twitter en què deixava clar que mantindria, per ara, les classes presencials. L'Associació Catalana d'Universitats Públiques va lamentar que l'anunci del secretari de Salut Pública es fes a través d'una entrevista en una ràdio i va assegurar que estan preparades per fer les classes virtuals de forma «immediata».



La població abaixa la guàrdia

Argimon considera que, ja des de l'estiu, la població s'ha «relaxat» i no aplica les mesures recomanades per la interacció social. Ara que s'apropa la castanyada, recomanava que no se celebri amb grups grans.



Restriccions socials i culturals

També estan en estudi mesures que puguin afectar bars i restaurants, així com les activitats culturals. El secretari creu que en la situació actual «no és el més idoni» plantejar que hi pugui tornar a haver públic als estadis de futbol.

Catalunya ha passat, en els últims dies, de tenir uns 1.000 contagis al dia a uns 1.500. Salut ja preveia que les dades augmentarien, però el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha reconegut que està creixement «més» del que esperaven. El risc de rebrot ha arribat a 289,56.

