Vox desplega una bandera espanyola de grans dimensions al pont de Besalú

Vox ha desplegat una bandera espanyola de grans dimensions al pont medieval de Besalú amb motiu de la celebració del 12 d'octubre. S'hi podia llegir 'Espanya, sempre'. L'acte ha comptat amb una quarantena de militants de Vox Girona, entre els quals hi havia el president de la demarcació, Alberto Tarradas, i de la gestora a Girona, Ignasi Mulleras. Segons un comunicat, l'acte ha reivindicat la celebració d'aquest dia amb els veïns de Besalú, "un municipi segrestat pel separatisme més radical". Tot seguit s'han desplaçat en direcció a Barcelona on es farà una ofrena floral al monument de Colom.

Inicialment, Vox Girona tenia previst passejar-se amb vehicles i banderes espanyoles per la ciutat com farà a altres localitats. Al final, però, han optat per desplegar una bandera de grans dimensions a Besalú. Per la seva banda, des del CDR Girona van anunciar per les xarxes socials que es concentrarien a la plaça U d'Octubre per impedir el passeig de vehicles de Vox a les 11.30 h.