Arbúcies homenatja Casaldàliga

La plaça de la Solidaritat d'Arbúcies va acollir ahir l'homenatge de diverses entitats gironines a Pere Casaldàliga, el bisbe català traspassat aquest estiu després de tota una vida dedicada, des de Brasil, a les comunitats indígenes més desfavorides. L'acte va reunir un centenar de persones i es va fer seguint les mesures de precaució contra la Covid-19. Entre el públic hi havia dues nebodes de Casaldàliga, que van mostrar el seu agraïment als participants.

Ni el lloc ni el moment estaven escollits a l'atzar. L'any 1990, Arbúcies va acollir unes jornades solidàries per defensar la concessió del premi Nobel de la Pau a Casaldàliga, i des de 1995 la plaça de la Solidaritat exhibeix un monument on hi ha escrita una de les frases del bisbe català: «Solidaritat és, per sobre de tot, la proclamació, la reivindicació i la implementació de la justícia». A més, Casaldàliga va ser un dels impulsors de l'Agenda Llatinoamericana, un projecte iniciat l'any 1992 «amb l'objectiu de contrarrestar la versió oficial sobre el descobriment d'Amèrica» que es commemorava precisament ahir, segons va recordar un dels organitzadors de l'acte, Jordi Pujades.

L'objectiu de l'acte, doncs, era recordar la figura de Casaldàliga, però molt especialment reivindicar les causes que ell va defensar en vida. L'homenatge es va obrir amb la benvinguda de l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, i va continuar amb la lectura d'escrits a càrrec de diverses entitats relacionades amb la cooperació de les comarques gironines: Jordi Planas va parlar en nom de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana, Pau Lanao ho va fer en nom de la Coordinadora d'ONG Solidàries i Eusebio Arrieta va prendre la paraula en nom dels Comitès Oscar Romero de Catalunya, que van ser els encarregats d'introduir l'Agenda Llatinoamericana a Catalunya molt abans que es creés la Comissió que actualment la gestiona. També va intervenir Albert Quintana, per part de Justícia i Pau, i Anna Pitarch de en representació de l'entitat Araguaya, que fa anys que treballa a favor de la regió brasilera on Casaldàliga va bolcar els seus esforços.

Tot seguit es va fer una ofrena floral i va tenir lloc un recital poètic en el qual vuit persones van llegir framents, amb acompanyament musical, d'algunes de les poesies escrites per Casaldàliga. Per la seva banda, Òmnium Cultural, que també havia estat convidada a l'acte, va repartir exemplars de l'Agenda Llatinoamericana per a l'any 2021 entre els que havien participat en la lectura. Finalment, l'acte es va tancar amb el parlament de Jaume Solés, exalcalde d'Arbúcies i membre de l'entitat Soarpal (Solidaritat Arbúcies-Palacagüina), organitzadora de l'acte d'ahir juntament amb la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana i l'Ajuntament d'Arbúcies.