Detenen a Llagostera un conductor per portar al cotxe 14,8 quilos de marihuana

La Policia Local de Llagostera va detenir ahir un home de 24 anys i veí d'Anglès com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda en un control d'accés a la urbanització Selva Brava de la localitat. En el moment d'aturar el vehicle, el detingut va mostrar-se molt nerviós per la presència policial. Els agents, a més, van notar una forta olor de la droga procedent de l'interior del vehicle. En l'escorcoll, els agents van localitzar tres bosses d'escombraries industrials plenes de marihuana, amb un pes total de 14,8 quilos. També van comissar 460 euros en metàl·lic. El detingut és un veí d'Anglès de 24 anys que ha quedat a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.



Llibertat per als detinguts a Palamós

Per la seva banda, el jutjat d'instrucció 3 de la Bisbal d'Empordà va deixar diumenge passat en llibertat quatre investigats per un cultiu amb més de 1.700 plantes de marihuana a Palamós. L'operatiu dels Mossos del dia 8 es va saldar amb tres detinguts i una denunciada més. Tres dels presumptes traficants són de la mateixa família i la dona és una empresària coneguda a la població per negocis de moda. L'altre arrestat també vivia a la casa i feia tasques de vigilància del cultiu. Durant l'escorcoll es van comissar 1.774 plantes, 10,6 quilos de cabdells, 20.200 euros i estris per a la plantació. També tenien màquines per comptar bitllets, bàscules de precisió i una pistola.