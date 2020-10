Dos xefs gironins, entre els cinc millors del món

Premiats d'acord amb les seves habilitats, experiències i èxits, i després d'un procés de votació entre els mateixos companys de professió, un grup de professionals i les xarxes socials, els The Best Chef Awards han seleccionat entre els cinc millors xefs del món dos gironins. Es tracta del rosinc Mateu Casañas, que ha obtingut el quart lloc, i de Joan Roca, que se situa cinquè. El xef d'El Celler de Can Roca es manté a l'elit de la cuina mundial des de fa més d'una dècada, mentre que Casañas s'està convertint amb un dels nous noms de referència. El cuiner de Roses és, juntament amb Oriol Castro i Eduard, Xatruch, una de les ànimes dels restaurants Disfrutar (Barcelona) i Compartir (Cadaqués). Tots tres es van conèixer a la cuina d'El Bulli.

La llista del 2020 compta amb xefs de 31 països de tot el món, dels quals Espanya ha obtingut el millor resultat, amb 15 xefs entre els 100 millors de la seva llista.

Després dels xefs del Disfrutar i d'El Celler de Can Roca, destaquen David Muñoz (DiverXO, Madrid), en sisè lloc, i Aitor Zabala (Sueño, Los Angeles), que és el vuitè de la llista. Entre els 100 classificats també podem trobar-hi altres noms coneguts de la gastronomia com Eneko Atxa, Paco Morales, Albert Adrià, Martín Berastegui, Andoni Luís Aduriz, Quique Dacosta, Paco Roncero, Ricard Camarena, Antonio Romero, Elena Arzak i Oliver Peña.

El xef danès René Redzepi encapçala la llista dels The Best Chef Awards seguit del suec Björn Frantzen (que havia estat el guanyador de l'any anterior), i del nord-americà Donen Barberen. Xavi Donnay, del restaurat Lasarte de Barcelona, va obtenir el premi a millor pastisser.

Enguany, la glamurosa gala anual de premis, que sempre havia estat un esdeveniment global amb xefs de tot el món, va haver-se d'adaptar a les circumstàncies actuals de la pandèmia, la plataforma culinària va decidir tornar a les seves arrels presentant el Top 100 a través d'un programa en línia. «Estem lluny l'un de l'altre, tothom està a casa seva, al lloc de treball, als seus països o ciutats, però al mateix temps estem molt a prop i fins i tot més junts que abans», va assegurar Cristian Gadau, director Creatiu del projecte The Best Chef.

La decisió final de l'honorífic premi a millor xef del món passa prèviament per moltes mans. Cada any, els col·laboradors de The Best Chef seleccionen 100 nous xefs i els agreguen a la llista Top 100 de l'any anterior. A continuació, tots els participants qualifiquen entre 100 i 1.000 punts per decidir qui formarà part dels últims 100 finalistes. Cada professional és puntuat de manera individual, en virtut del seu talent, experiència, potencial i personalitat. Després, una selecció de professionals culinaris, fotògrafs, artistes i seguidors de les xarxes socials voten els seus xefs favorits en la llista de Top100.