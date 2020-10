Endesa tanca una anella elèctrica a Fornells de la Selva que afecta 1.800 abonats

Endesa ha començat els treballs per tancar una anella elèctrica a Fornells de la Selva (Gironès) i millorar el servei a 1.800 abonats del nucli urbà. La companyia soterrarà 400 metres de línia de mitjana tensió –en concret, de 25 kV- i la connectarà amb les ja existents. D'aquesta manera, la xarxa quedarà mallada i, en cas d'incidències, es podrà donar electricitat a través d'una línia alternativa a la que registri l'avaria. Les obres, que ja han començat amb l'obertura de les rases, suposen una inversió de 57.000 euros. En paral·lel, la companyia també està reformant el centre de transformació situat al carrer Pompeu Fabra, substituint les cabines aèries per uns aparells estancs que incrementen la seguretat de la instal·lació.

Els treballs per estendre el nou tram de línia subterrània de mitjana tensió han començat ara fa pocs dies. En total, se soterraran 400 metres de línia de 25 kV amb l'objectiu de mallar la xarxa i tenir més capacitat de resposta en cas d'incidències.

En concret, a la pràctica, allò que es farà serà enllaçar dues línies de mitjana tensió –entre les quals, les que ara s'allarga- amb setze centres de transformació. Tècnicament, precisa la companyia, això és el que es coneix amb el nom d'anella elèctrica.

"En cas d'incidència o indisposició d'una de les línies principals, això possibilita que es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa, tot recuperant ràpidament potència i clients", explica Endesa. A més, la companyia també especifica que l'anella elèctrica permet no haver de tallar la llum en cas que calgui fer treballs programats o tasques de manteniment de la xarxa.

En paral·lel, la companyia elèctrica també està reformant un centre de transformació de Fornells de la Selva. En concret, el que es troba al carrer Pompeu Fabra. Aquí, allò que s'hi fa és substituir les cabines aèries per uns aparells completament estancs (que porten un gas aïllant). "Aquests aparells tenen una major capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i són més segurs per als tècnics que han d'entrar al centre de transformació per fer-hi alguna maniobra o bé treballs de manteniment i millora", explica Endesa.