Mantenen la recerca de l'home de 82 anys d'Olot i l'estenen a Figueres i el Ripollès

ACN Olot .- Més d'un centenar de familiars voluntaris han seguit buscant l'home de 82 anys que des de fa una setmana va desaparèixer a Olot. Des del dissabte, els equips de recerca dels Bombers van aturar el dispositiu a l'espera de nous indicis que marquin a on podria ser l'home. Més enllà d'això, els familiars i voluntaris han seguit pentinant la zona i ara han optat per començar a distribuir cartells per tota la comarca de la Garrotxa i també fins a Figueres i part del Ripollès per veure si algú el pot localitzar. Els nous cartells que ha preparat la família compten amb una fotografia que es pot distingir més la cara amb l'objectiu que qualsevol persona que l'identifiqui avisi als serveis d'emergència.

