La Generalitat demana un aclariment al TSJC sobre la sentència de Solius

L'Agència Catalana de Residus i el Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex de Tractament de Residus de Solius han demanat al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) diversos aclariments en relació amb la sentència que obliga al tancament de la planta de Solius. Els dos organismes volen saber el resultat d'aquests aclariments abans d'emprendre qualsevol acció d'execució de la sentència, ja que recorden que aquesta encara no és ferma.

Al juliol, el TSJC va ordenar tancar definitivament, en el termini d'un mes, l'abocador de Solius -dins dels termes de Llagostera i Santa Cristina d'Aro- després d'haver anul·lat l'autorització ambiental que la Generalitat va concedir el 2014 per ampliar el recinte i construir noves instal·lacions en un sol de protecció especial on no estava permès, ja que formava part de l'espai d'interès natural del massís de Cadiretes.

Però tot i que la sentència donava un termini màxim d'un mes per a la clausura de l'abocador, a hores d'ara encara no s'ha executat. A preguntes del diputat del PSC Jordi Terrades, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assenyala que, després de conèixer la decisió del TSJC, el Consorci que gestiona l'equipament -format pels ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni-, juntament amb l'Agència de Residus, han començat a estudiar les diferents possibilitats d'actuació perquè, en cas d'haver-se de fer efectiu el tancament del dipòsit controlat, s'hagin analitzat totes les alternatives per al tractament dels residus d'aquests municipis. Abans, però, esperaran que el tribunal respongui als seus aclariments. En qualsevol cas, Calvet garanteix que «totes les accions que s'emprendran aniran encaminades, com no pot ser d'una altra manera, a donar compliment a les resolucions judicials buscant en tot moment la protecció de les persones i del medi ambient», d'acord amb la normativa ambiental i optant per a l'opció que permeti «la millor solució des d'un punt de vista econòmic, ambiental i social».