Girona és la demarcació amb més seguiment de la vaga dels metges de primària

La vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya aquest dimarts als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha tingut un seguiment d'un 16,95% en el torn de tarda. El territori amb més seguiment és Girona, amb un 28% de vaguistes, seguit de la regió Metropolitana Nord (22,2%), Barcelona ciutat (18,1%) i Catalunya Central (14,02%). Per darrera hi ha la Metropolitana Sud, amb un 12,27%, Lleida (10,17%), Camp de Tarragona (6,32%) i Terres de l'Ebre (2,5%). L'Alt Pirineu s'ha quedat amb un 0% de seguiment aquesta tarda.

Segons l'ICS, la jornada s'està desenvolupat sense incidents. La resta de serveis no afectats per la vaga, com infermeria, atenció a l'usuari i treball social, funcionen amb total normalitat.

Segons dades de l'ICS, a agost de 2020 hi havia 6.210 professionals d'atenció primària, 500 més que el desembre del 2018, que inclouen metges de família, pediatres, ginecòlegs, odontòlegs, radiòlegs o metges d'urgències, entre altres. En total treballen a l'atenció primària de l'ICS 22.707 professionals equivalents a jornada completa. El total d'efectius en plantilla adscrits al torn d'aquesta tarda eren 2.111, dels quals 1.841 estaven afectats per la convocatòria de vaga (es descompta els que estan de baixa o permís i no tenen substitut). A més, hi havia 711 en serveis mínims. Dels resultants, 312 han secundat la vaga.

En el torn del matí, el seguiment ha estat del 19,8%. Els convocants, en canvi, situen el seguiment en el 55%. El territori amb més seguiment ha estat Girona, amb un 31,1% seguit de la Catalunya Central (25%), la Metropolitana Nord (24,86%), i Barcelona ciutat (24,5%). Per darrera se situen la zona de la Metropolitana Sud (14,27%), Lleida (11,54%), Camp de Tarragona (6,85%), Alt Pirineu i Terres de l'Ebre és el territori amb menys seguiment (3,16%). L'ICS ha assegurat que la jornada s'està desenvolupant sense incidents i els serveis no afectats per la convocatòria funcionen amb normalitat.