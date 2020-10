El Govern demana «sacrificar» l'activitat social per frenar els contagis de covid-19

El Govern preveu aprovar aquesta setmana noves mesures per «abaixar el ritme» de l'activitat social amb l'objectiu de frenar el ritme de contagis de la covid-19. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va cridar la ciutadania a fer «un pas més» en el seu compromís contra la crisi del covid-19 i a «sacrificar» en la mesura del possible tota «activitat social» perquè el sistema sanitari pugui seguir donant una «resposta adequada».

Aragonès, que exerceix les atribucions de president de la Generalitat després de la inhabilitació de Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van atendre ahir els periodistes després de visitar el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord a l'hospital Germans Trias i Pujol. Durant la intervenció, Aragonès també va anunciar que aquesta mateixa setmana es prendran noves mesures per frenar l'avanç del virus, atès que s'acosten «dies difícils», tot i que les esmentades mesures encara s'estan treballant «internament» i, per això, no ha donat detalls sobre aquestes.

En qualsevol cas, es preveu que aquestes tinguin incidència en activitats econòmiques més que limitar l'activitat entre zones geogràfiques.

Aquest diumenge la Generalitat ja va demanar als catalans reduir la seva interacció social davant l'augment de casos de la covid-19 i els va animar a relacionar-se només amb les seves «bombolles» de contacte habitual i d'evitar els desplaçaments innecessaris.

«O multipliquem les nostres actuacions contra la covid-19 o la covid-19 es multiplica», va resumir Aragonès, davant el «moment complicat» que travessa Catalunya, el qual va emmarcar en el context de les dades epidemiològiques de bona part de la resta de l'Estat i d'Europa.

Aragonès subratlla que Catalunya ha guanyat en aquests mesos «capacitat d'anticipació» al virus, la qual cosa «permet prendre millors decisions»: «És hora que actuem amb la màxima responsabilitat i fem tots els esforços necessaris», va insistir.

Per tot plegat, va instar a «abaixar el ritme i reduir tant com puguem l'activitat social», si bé va admetre que «no és fàcil» per a la ciutadania assumir més sacrificis després de tants mesos complicats.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, va animar els catalans a actuar com «un equip de 7,5 milions de persones». Vergés va subratllar que és «imprescindible reduir l'activitat social», que significa fer reunions i sopars només quan sigui impossible evitar-ho, minimitzar les trobades físiques amb altres persones, evitar escapades de cap de setmana o activitats d'oci com partits de futbol entre amics.



Reducció de classes presencials

Precisament, a petició de Salut Pública i davant l'escenari d'augments de contagis, el Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes van acordar ahir reduir l'activitat presencial als campus universitaris. La reducció de l'activitat docent presencial durant un període de 15 dies se centrarà en les classes teòriques i, per tant, no afectarà ni a les pràctiques ni a l'activitat de recerca. El Consell Interuniversitari subratlla que aquesta mesura es farà efectiva «en els pròxims dies» i,en conseqüència, «avui es manté l'activitat universitària tal i com estava prevista».

Per la seva banda, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha condemnat la petició de Salut per fer classes virtuals a les universitats durant 15 dies i han apostat per la formació presencial. El col·lectiu lamenta que l'executiu català fa la petició «de manera unilateral», sense tenir en compte ni l'opinió dels rectors ni la dels alumnes i defensen que les aules són un «espai segur».