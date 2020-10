Un mort i un ferit greu en un accident de trànsit a Vilademuls

Un accident entre dues motos i un turisme que va tenir lloc ahir a Vilademuls, al Pla de l'Estany, va deixar un mort i un ferit greu, els conductors de les motos, mentre que el conductor de l'automòbil no va patir lesions. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre pocs minuts després de les deu del matí. L'accident es va produir a la carretera GI-513 al punt quilomètric 9, un tram de via recte situat al terme municipal de Vilademuls. Per ara, es desconeixen les causes que van provocar l'accident.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) així com dues dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra. Els ferits van ser traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona, on el que estava crític va acabar perdent la vida hores després.



Dos mil accidents anuals

La província de Girona pateix de mitjana uns 2.000 accidents de trànsit anuals. Les dades de 2019 indiquen que a Girona van patir ferides de gravetat un total de 256 persones.