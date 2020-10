La Regió Sanitària de Girona registra el risc de rebrot més alt de tota la pandèmia

El risc de rebrot de coronavirus a la Regió Sanitària de Girona continua a l'alça i concretament ahir va patir un increment de dinou punts, que va situar l'índex en 298,59. Aquest registre supera el pic de la primera onada de la pandèmia: el 23 de març era de 284,46, i per tant el situa en el més elevat. Segons les últimes dades del Departament de Salut, hi ha 88 casos de covid-19 més i els positius confirmats pugen a 16.226 si es tenen en compte totes les proves. Hi ha 96 persones ingressades (nou més), 25 de les quals a l'UCI (dues més), i es va produir una defunció que eleva fins a 880 les víctimes mortals per la pandèmia a Girona.

El creixement de l'índex de rebrot, que frega els 300, se situa a nivells superiors a l'inici de la pandèmia, un fet atribuïble a l'augment de proves PCR, que permeten una major detecció del virus. En canvi, la setmana del 25 de setembre a l'1 d'octubre, el risc era de 203.

A més, la velocitat de propagació del virus (Rt) va seguir la tendència dels últims dies i va pujar tres centèsimes fins a l'1,27 (0,94 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 132,77 per cada 100.000 habitants.

Respecte als municipis de la regió amb restriccions, a Girona ciutat el risc de rebrot puja 12 punts i se situa en 422,01. Està per sobre del de la setmana del 25 de setembre a l'1 d'octubre, quan era de 352. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes i se situa en l'1,15, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 180,55 per cada 100.000 habitants.

Com a bona notícia, a Salt el risc de rebrot baixa 63 punts i se situa en 917,81. La velocitat de propagació del virus també baixa, d'1,17 a 1,12. La taxa de confirmats per PCR és de 430,38 per cada 100.000 habitants.



La Cerdanya, l'índex més alt

A la demarcació, l'índex de rebrot es manté alt en les diferents comarques, encapçalat per la Cerdanya (652,36) i el Ripollès (527,2). El segueixen el Gironès (450,71), la Garrotxa (356,77), l'Alt Empordà (351,53), el Pla de l'Estany (343,73), la Selva (276,21) i el Baix Empordà (265,8).

Per municipis, Puigcerdà és el tercer de Catalunya amb un índex més alt, de 954,32, precedit per Vic (1.195,64) i Manlleu (1.166,14). Encara a comarques gironines, les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Figueres, Olot i Girona 3 (inclou els CAPs de Montilivi i Vila-roja) són les que han sumat més casos positius en els darrers dies.

A l'ABS de Figueres, els positius han incrementat un 133,3% passant de 42 la setmana passada a 98 en els últims set dies.

A Olot, l'increment és del 114,8%, passant de 27 a 58 i a Girona 3 ha augmentat en 31 casos nous, de 37 a 68.

Altres municipis de la demarcació també han experimentat un augment important, com és el cas de la Bisbal d'Empordà, que d'un únic cas detectat la setmana passada ha augmentat fins als 26 actuals. Així com Anglès, que n'ha sumat 19 fins a assolir els 55 positius en els últims 7 dies, i Blanes, que n'incrementa 18, fins als 48.

Pel que fa al global de Catalunya, el risc de rebrot per covid -19 segueix pujant i ja arriba a 311, amb un creixement de 21,4 punts en 24 hores (diumenge era de 289,56). La taxa de transmissió es manté en l'1,30.



Nous casos a Catalunya

En l'actualització de dades s'han declarat 1.807 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 159.885 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 16 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.499. Actualment hi ha 944 persones ingressades per coronavirus als hospitals (71 més), 166 de les quals estan a l'UCI (quinze més que diumenge). Durant l'última setmana s'han fet 149.480 proves PCR, de les quals un 7,5% han donat positiu. La mitjana d'edat és de 38,93 anys.