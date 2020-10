La tendència del risc de rebrot a la demarcació es manté a l'alça

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 13.910 (106 més) i pugen a 16.332 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 880 persones en aquest territori (una més que en l'anterior balanç). El risc de rebrot puja 12 punts i se situa en 310, mentre que la setmana del 26 de setembre al 2 d'octubre era de 220. L'Rt puja una centèsima fins a l'1,28 (1,04 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 137,86 per cada 100.000 habitants. Hi ha 99 persones ingressades (tres més), 24 de les quals a l'UCI (una menys).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 3 punts i se situa en 425. Està per sobre del de la setmana del 26 de setembre al 2 d'octubre, quan era de 364. La velocitat de propagació puja dues centèsimes i se situa en l'1,17, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 192,01 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot baixa 133 punts i se situa en 784. L'Rt també baixa, d'1,12 a 0,94. La taxa de confirmats per PCR és de 378,49 per cada 100.000 habitants.