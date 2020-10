La UdG limita les classes presencials a partir del dijous

La Universitat de Girona (UdG) passarà a fer a distància les classes presencials teòriques a partir d'aquest dijous, 15 d'octubre. La mesura s'allargarà fins el 30 d'octubre i no afectarà la resta d'activitats. Pel que a les pràctiques, serà cada centre el que determinarà quines es mantenen de forma presencial, segons ha informat la UdG en un comunicat. L'objectiu és reduir l'activitat docent presencial als campus per minimitzar la mobilitat de la comunitat universitària per tal de reduir l'índex de contagi.

La decisió s'ha pres en el Consell Interuniversitari de Catalunya amb la participació de representants del Departament de Salut i ha estat aprovada per les dotze universitats catalanes.

Des de la Universitat defensen que les mesures preses fins ara han estat "efectives" i que per això la incidència del virus en la comunitat universitària ha estat "pràcticament nul·la". La UdG fa una crida a què s'extremin les precaucions, se segueixin els protocls previstos i es redueixin les interaccions.