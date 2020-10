Els aeroports de Girona i Reus són els que perden més passatgers de l'Estat

La pandèmia de la covid-19 ha passat una factura especialment elevada aquest estiu a l'aeroport de Girona-Costa Brava, ja que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar han registrat unes dades especialment dolentes durant el mes de setembre. Segons les dades publicades ahir per Aena, l'aeròdrom gironí va rebre 8.603 viatgers durant el darrer mes de la temporada d'estiu, la qual cosa significa una caiguda del 96,7% respecte el setembre de l'any 2019. Girona és, juntament amb l'aeroport de Reus (-97%), el que ha registrat una major pèrdua de viatgers durant el mes de setembre, amb un percentatge molt superior a la mitjana espanyola, que se situa en una caiguda del 79,9%. Tanmateix, si es mira l'acumulat de tot el 2020, les xifres no són millors. Per les instal·lacions gironines han passat durant els nou primers mesos de l'any un total de 166.677 viatgers, la qual cosa suposa una caiguda del 89,9% respecte al mateix període de 2019, mentre que a Reus el descens s'ha situat en un 96,2%. En aquest cas, tornen a ser els dos aeroports de tot l'Estat que registren majors pèrdues, ja que la mitjana espanyola d'aquest any se situa en un descens del 69,7%.

Després d'una primavera nefasta a causa del confinament i el tancament de fronteres -el mes de juny es van registrar poc més de 700 viatgers-, l'aeroport va recuperar tímidament el vol durant els mesos de juliol i agost. Durant el juliol va rebre 35.613 passatgers, mentre que a l'agost en van arribar 37.565. En ambdós casos, el descens va vorejar el 87%, una xifra ja elevada però que al setembre s'ha acabat de disparar fins al 96%. La previsió és que les dades d'octubre, novembre i desembre, en plena temporada d'hivern, no siguin gaire millors, ja que totes les companyies, començant per Ryanair, han reduït substancialment els seus vols.

Pel que fa a les operacions, a l'aeroport gironí se n'han registrat 1.186 durant el mes de setembre, cosa que significa una caiguda del 41,3% en relació a les del setembre de 2019. En aquest cas, la reducció d'operacions ha estat inferior a la mitjana dels aeroports espanyols, situada en un 50%. El fet que el nombre de viatgers hagi caigut molt més que la quantitat d'operacions es pot atribuir al fet que molts dels avions que han operat aquest estiu des de l'aeroport gironí portaven només un terç o la meitat d'ocupació. En el balanç acumulat de 2020, a l'aeroport de Vilobí s'han realitzat 7.346 operacions, amb un descens del 48,4% respecte al mateix període de l'any passat.

Pel que fa a l'aeroport barceloní Josep Tarradellas-El Prat, ha tancat el mes de setembre amb 844.414 viatgers, un 83,5% menys que el mateix mes de l'any passat. Es tracta del segon aeroport de l'Estat en nombre de passatgers, després de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid – Barajas, amb 985.077 passatgers i un descens del 82,3%. En tercer lloc s'ha situat Palma de Mallorca, amb 513.086 viatgers (-86,4%); Màlaga – Costa del Sol, amb 366.312 (-81,9%), i Gran Canària, amb 295.825 (-70%). Pel que fa al nombre d'operacions, l'aeroport que ha registrat un nombre de moviments més gran ha estat Madrid – Barajas, amb 12.412 operacions, un 66,7% menys. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona ha experimentat una caiguda del 67,3%, fins a 10.497 operacions.

Pel que fa a les mercaderies, els tres aeroports amb un tràfic més elevat han estat Adolfo Suárez Madrid – Barajas, amb 31.744 tones (-33,5%); Saragossa, amb 18.796 tones, un increment del 13,2%, i Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, amb 9.856 (-38,1%). En total, al setembre s'han transportat 71.369 tones de càrrega en tota la xarxa d'Aena, un 23,1% menys respecte al mateix mes de 2019, perquè una part «molt important» de la càrrega habitual s'ha traslladat en avions comercials de passatgers, segons informa el mateix organisme. A l'Estat, els aeroports de la xarxa d'Aena han tancat el mes de setembre amb 5.457.083 passatgers, un 79,9% menys que en el mateix mes de l'any passat.